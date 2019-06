Durante la tredicesima puntata di Live - Non è la D'Urso, si sono sottoposti al gioco delle sfere Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La coppia nata all'interno delle Casa del Grande Fratello ha deciso di rispondere alle domande degli opinionisti favorevoli e contrari alla loro liaison. Tra il parterre di ospiti era presente anche Giorgio Tambellini.

Per la prima volta dopo lo scontro avvenuto dentro le mura di Cinecittà, l'ex gieffina ha incontrato il suo ex fidanzato.

Pubblicità

Pubblicità

Fin da subito lo scontro si è reso piuttosto acceso. Francesca, senza usare mezzi termini, ha lanciato delle accuse ben precise nei confronti di Giorgio: "Quanto ti hanno pagato? Sei un ubriaco e forse anche altro." La De Andrè ancora una volta si è infuriata ed ha sottolineato il fatto che il suo ex fidanzato, dopo aver consumato il tradimento ai suoi danni, sia tornato nell'abitazione al centro di Milano della gieffina.

Francesca ha invitato poi Giorgio a farsi curare: "Io con uno sballato ho poco da fare".

Live - Non è la d'Urso, Francesca De Andrè umilia Giorgio Tambellini: 'Sei un ubriaco e forse anche altro'.

La replica di Giorgio ha spiazzato un po' tutti. Il ragazzo, anziché smentire le parole della sua ex fidanzata, l'ha ammonita per aver ceduto alla passione con il suo coinquilino Gennaro: "Ma ti sei vista? Sei una matta, sembri una bambina". Ricordiamo, che quando l'opinionista era 'reclusa' dentro la Casa, Tambellini tramite una lettera aveva definito Francesca 'penosa' per il comportamento mostrato con Gennaro Lillio.

Al termine della lite, tra lo sgomento del pubblico e l'imbarazzo di Barbara D'Urso, alcuni ospiti si sono domandati come Francesca abbia fatto ad essere fidanzata per oltre un anno con Tambellini. Anche Fabrizia De Andrè, aveva mostrato il suo malcontento per la relazione tra Giorgio e Francesca, ammettendo di essere sempre stata contraria.

Pubblicità

Francesca spara a zero su Giorgio: 'Prima non era così'

Francesca De Andrè ha risposto alle domande degli ospiti in studio da Barbara D'Urso dicendo: "Non era così Giorgio, non beveva neanche un bicchiere di vino quando stava con me". Stando al racconto dell'ex gieffina, l'imprenditore avrebbe ricominciato a fare uso di alcolici e forse anche di altro, quando lei era impegnata nel reality-show. Inoltre, Francesca ha dichiarato che Giorgio era riuscito ad uscire dalla sue problematiche grazie al suo supporto e alla loro relazione.

Infine, la De Andrè ha chiuso il discorso rivolgendosi ancora una volta in modo perentorio contro il suo ex fidanzato: "Sei qui perché i tuoi non ti danno più una lira". Va fatto presente che durante la lite in studio, Gennaro Lillio non ha detto quasi nulla, tenendo la mano di Francesca De Andrè, visibilmente arrabbiata con Giorgio.