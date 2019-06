Tra le coppie più chiacchierate e discusse di queste ultime settimane vi è sicuramente quella composta da Andrea Iannone e Giulia De Lellis. I due sono stati paparazzati in diverse occasioni assieme, ed ecco che subito si è parlato di nuova coppia dell'estate 2019. Al momento, però, i due diretti interessati non hanno proferito parola su queste indiscrezioni anche se recentemente, dopo essere stati paparazzati in un ristorante milanese, sembrerebbe che ci sia stata anche una rissa con un paparazzo che li aveva beccati e che voleva scattare delle foto.

La presunta rissa tra Andrea Iannone - Giulia De Lellis e il paparazzo

Qualche giorno fa, infatti, la De Lellis e Andrea sono stati beccati all'interno dello stesso ristorante a Milano in compagnia del fratello dell'ex protagonista di Uomini e donne e di un gruppetto di amici.

Le foto della serata sono state postate anche da Gabriele Parpiglia sui social, il quale ha lasciato intendere che ormai tra i due ci sarebbe del tenero e che farebbero coppia fissa.

Tuttavia, in queste ore, sul sito web Tabloit.it sono stati forniti ulteriori dettagli su quello che sarebbe successo la sera in cui Andrea e Giulia si trovavano in quel ristorante. A quanto pare, ci sarebbe stata una vera e propria colluttazione con un paparazzo che stava tentando di scattare delle fotografie.

Giulia De Lellis, rissa con i paparazzi

Stando al racconto fatto su Tabloit, il paparazzo si sarebbe intrufolato all'interno del locale e, dopo essersi accorto della presenza della coppia del momento, avrebbe tentato di scattare subito delle foto. Dopo un po' l'uomo è stato invitato ad allontanarsi dal locale e, sembrerebbe, che all'uscita sia stato raggiunto sia dal fratello della De Lellis che dagli altri amici. Il paparazzo, secondo quanto riportato sulle pagine di Tabloit, sarebbe stato messo al muro dagli amici della coppia Andrea-Giulia e da quel momento sarebbe nata una vera colluttazione.

Sarebbe stato necessario l'intervento dei Carabinieri per sedare la rissa

Successivamente, sarebbero giunti anche la De Lellis e Iannone per cercare di capire cosa fosse successo: tuttavia per placare la situazione e fare in modo che tornasse nuovamente il sereno, sarebbe stato necessario l'intervento di ben tre volanti dei Carabinieri, accorse sul posto per cercare di mettere 'pace' dopo la rissa.

Per Andrea Iannone non si tratta della prima 'esperienza' del genere, dato che anche ai tempi della relazione con Belen Rodriguez fu protagonista di uno spiacevole episodio con i paparazzi.

La showgirl argentina, infastidita dalla presenza dei fotografi, ne prese a calci uno mentre il pilota per poco non ne investì uno con la sua vettura.