Giulia De Lellis è finita nel mirino di alcuni follower a causa dell’ultimo video postato su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sta vivendo un momento d’oro, archiviata definitivamente la storia con Andrea Damante, è felicemente fidanzata con Andrea Iannone. Dopo aver nascosto la verità per davvero poco tempo, i due oggi sembrano non nascondersi più.

Giulia e Andrea spesso pubblicano degli scatti o dei video che li ritraggono insieme.

Dopo quello del pilota della MotoGP che baciava i piedi di Giulia, in queste ore ne è spuntato un altro. La De Lellis ha postato una clip mentre si trovava nell’auto del suo fidanzato. Visto il tardare del suo uomo, Giulia munita di smartphone alla mano ha scritto: “Sono ore, forse giorni, che sono in macchina a 68 gradi. Se Andrea non torna faccio un danno”.

L’influencer tramite il suo messaggio ha lasciato intendere di volersi mettere al a guida del bolide di Iannone.

A scatenare l’ira di alcuni follower non sono state le parole pronunciate dalla donna, ma l’inquadratura del lussuoso marchio. Giulia infatti, si è immortalata all’interno di una Ferrari. Mentre alcuni fan hanno ironizzato sull'accaduto, altri hanno scritto dei commenti negativi alla ragazza: “Stai perdendo l’umiltà, così tornerai nell’oblio”. Al momento la diretta interessata ha preferito non replicare.

La presunta replica a Cecilia Rodriguez

Non solo Ferrari e Iannone.

Giulia De Lellis dopo le varie frecciatine di Cecilia Rodriguez, avrebbe deciso di replicare al vetriolo. L’ex gieffina attraverso una Instagram Story ha condiviso un video con scritto “Petty”. In inglese l’appellativo è sinonimo di ‘inutile’ e ‘meschino’. Per chi se lo fosse perso, Cechu in ben due occasioni ha sparato a zero su Giulia e Andrea Iannone. Al Pitti Uomo di Firenze, la sorellina di Belen aveva preferito dare un giudizio alla neo coppia lontano dai microfoni.

Su Chi durante l’intervista rilasciata ieri, la Rodriguez invece, ha detto: “Si troveranno bene, perché sono della stessa altezza. Anzi come dite voi in Italia, sono alti un mezzo metro e una banana”.

Probabile frecciatina nei confronti di Belen

Lo sfogo dell’ex fidanzata di Andrea Damante non avrebbe riguardato solo Cecilia Rodriguez, ma anche Belen. Giulia De Lellis dopo aver replicato velatamente a Cecilia, in un secondo momento potrebbe aver rincarato la dose.

In un nuovo video pubblicato sui social, Giulia ha scritto: “Ha visto tante curve. Mi dispiace per lui, ma nessuna di queste sarà come quelle della sua schiena... da lì si vede il mare”. Con tutta probabilità in questa nuova frecciatina, Giulia si riferiva ad un commento del passato fatto da Iannone alla showgirl.