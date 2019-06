Tra i personaggi più chiacchierati e discussi dell'ultimo periodo vi è sicuramente il giovanissimo Denis Dosio, la web-star di soli 18 anni diventato molto popolare sui social. Complici anche le numerose ospitate che ha fatto in queste ultime settimane a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, Denis è diventato amatissimo dal pubblico ma al tempo stesso anche molto 'invidiato' e forse anche per questo motivo che nelle scorse ore il ragazzo è stato vittima di un atto di bullismo così come testimoniato da una serie di video che lui stesso ha postato sulla sua pagina ufficiale Instagram.

Il giovane Denis Dosio vittima di bullismo

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che il ragazzo ha raccontato ciò che gli sarebbe successo all'interno di questo locale.

Un gruppo di bulli lo ha aggredito tentando di chiuderlo con la forza all'interno del bagno e nel frattempo ha ripreso tutta la scena con un cellulare. Il video girato è finito in rete e lo stesso Denis ha deciso di pubblicarlo per rendere pubblico ciò che gli è accaduto in queste ore.

Nel filmato si vede che un ragazzo dalla stazza imponente che si posiziona davanti alla porta del bagno dove si trova Denis e cerca in tutti i modi di ostacolarne l'uscita.

Il ragazzo, però, dopo numerosi tentativi alla fine è riuscito a liberarsi e quindi può uscire dal bagno.

Denis ha raccontato in una Stories postata su Instagram ciò che gli è successo rivelando che appena entrato in bagno ha sentito che qualcuno tirava dei pugni alla porta. Dopo essersi affacciato ha capito subito che stavano tentando di bloccarlo all'interno del bagno. Il ragazzo ha rivelato che in quel momento si è reso conto di avere il cellulare scarico. L'italo brasiliano ha cercato di mantenere la calma, poi però ha scelto di reagire ed ecco che si è liberato dal bagno ed è scappato subito via.

La gaffe in diretta tv da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5: 'So che ti piace il pesce'

Una vera e propria aggressione da parte di un gruppetto di bulli che ha cercato in tutti i modi di intimidire il ragazzo, ormai diventato un volto molto popolare e conosciuto anche grazie alle varie ospitate televisive da Barbara D'Urso. E proprio nel corso di una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 Denis è stato protagonista di una gaffe che l'ha portato sulle prime pagine di tutti i siti web italiani.

Il ragazzo doveva inscenare un monologo in studio per conquistare la padrona di casa di Pomeriggio 5 quando ad un certo punto ha esclamato: 'So che ti piace il pesce'. Immediata la reazione degli ospiti e della stessa Barbara D'Urso che non ha saputo trattenere le risate e facendo così notare a Denis di essersi reso protagonista di un doppio senso dalle bollenti sfumature.