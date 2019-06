Giovanni Ciacci a partire dalla prossima stagione non farà più parte del cast di Detto Fatto. L'annuncio è arrivato direttamente dal costumista dello show di Raidue. Ricorrendo al suo profilo Instagram, l'esperto di moda ha scritto: "Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle. Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade. Ciao, ti ho voluto tanto bene". Con queste parole, lo storico protagonista della trasmissione pomeridiana condotta da Bianca Guaccero si è congedato dal programma e dai suoi telespettatori.

Al momento Ciacci ha preferito non rivelare apertamente i motivi che l'hanno spinto a prendere questa sorprendente decisione. Probabilmente, leggendo tra le righe, il costumista potrebbe aver accettato di lanciarsi in una nuova esperienza professionale. Ricordiamo che da qualche mese a questa parte lo stilista è approdato anche a Mediaset nel ruolo di opinionista a Live-Non è la D'Urso.

L'assenza di "Giò Giò" a Detto Fatto farà senz'altro rumore.

In questi anni, infatti, il costumista toscano è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista: partito come consulente dietro le quinte per occuparsi del look degli ospiti, col tempo è riuscito a diventare una sorta di co-conduttore.

Grazie all'ottima intesa instaurata prima con Caterina Balivo e poi con Bianca Guaccero, Ciacci ha saputo conquistare il pubblico da casa. E così, se oggi la sua carriera ha spiccato il volo, gran parte del merito va attribuito proprio alla popolarità che ha raggiunto con il format di Raidue. Ricordiamo, ad esempio, che l'anno scorso è stato anche uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle in coppia con Raimondo Todaro.

La reazione del web

L'addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto è risuonato come un fulmine a ciel sereno. Molti fan del programma, infatti, sono rimasti a dir poco sorpresi dall'annuncio. Il pubblico, infatti, dopo l'abbandono di Caterina Balivo, aveva trovato nel costumista un punto fermo della trasmissione.

Il post pubblicato su Instagram dall'esperto di moda ha ricevuto i messaggi di numerosi follower che hanno subito augurato il meglio al loro beniamino.

Altri, invece, hanno sottolineato come la trasmissione di Raidue senza di lui non sarà più la stessa. Naturalmente è arrivata anche qualche critica, con una minoranza del pubblico che non ha potuto nascondere la propria delusione, soprattutto qualora il costumista dovesse decidere di diventare ospite fisso dei programmi di Barbara D'Urso.

Giovanni Ciacci: una carriera in costante ascesa

Giovanni Ciacci è entrato nelle case degli italiani a partire dal 2013 quando è approdato a Detto Fatto.

Nato a Siena l'11 marzo 1971, è riuscito a farsi apprezzare dal grande pubblico per la sua spontaneità e verve. Come costumista e curatore d'immagine ha esordito accanto a Valeria Marini, per poi occuparsi anche del look di Antonella Clerici, Caterina Balivo e Francesca Neri.

Durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle dello scorso anno, nel corso di un'esibizione accusò un malore, ma nonostante ciò decise di portare ugualmente avanti il suo percorso nel varietà di Milly Carlucci.