Diletta Leotta si candida ad essere la regina del Gossip di quest'estate. Dopo la fine della relazione con lo storico fidanzato Matteo Mammì, la cronaca rosa si è messa subito sulle tracce della 27enne catanese nella speranza di pizzicarla con qualche nuovo, presunto corteggiatore. Intanto, proprio in queste ultime ore, la conduttrice ha pubblicato su Instagram un video in cui ha mostrato il momento in cui ha ricevuto un omaggio floreale da un ammiratore segreto, e immediatamente è partita la caccia all'identità di quest'uomo.

Dal filmato si evince come a Diletta Leotta sia stato spedito un bel bouquet di rose rosse (simbolo di amore e passione), accompagnato da un bigliettino recante il seguente invito: "Lo troveresti troppo audace se ti invitassi a cena?". Tutto ciò firmato da un misterioso M.B. In un battibaleno si è scatenato il gossip ma anche la curiosità dei numerosi follower del volto noto di Dazn, i quali hanno cominciato a chiedersi chi possa nascondersi dietro le suddette iniziali.

Ebbene, sembra proprio che al momento i due "favoriti" provengano dal mondo del calcio: da un lato si parla dell'ex attaccante di Milan, Genoa e Cagliari Marco Borriello, e dall'altro si fa il nome del centravanti del Marsiglia Mario Balotelli. Entrambi, infatti, sono notoriamente due latin-lover e al momento sarebbero anche single. Ovviamente per adesso non sono giunte conferme (ma nemmeno smentite) in tal senso, dunque tutto resta nel campo delle ipotesi, in attesa delle prossime mosse dello spasimante misterioso.

Potrebbe essere uno scherzo di Max Brigante

La simpatica vicenda relativa all'anonimo corteggiatore di Diletta Leotta non è sfuggita al programma radiofonico 105 Take Away. Infatti, se da un lato i conduttori hanno ribadito che dietro le rose rosse e l'invito a cena potrebbe nascondersi uno tra Borriello e Balotelli, dall'altro hanno avanzato un'altra ipotesi meno romantica ma molto più simpatica, sostenendo che potrebbe trattarsi di uno scherzo di Max Brigante (del resto le iniziali anche in questo caso coincidono con quelle di M.B.).

Il collega di Diletta Leotta, infatti, approfittando del fatto che al momento l'ex conduttrice di Sky è single, potrebbe aver pensato di "giocarci un po' su", facendole credere che ci sia un ammiratore piuttosto "audace" che, oltre ad inviarle dei bellissimi fiori, le ha addirittura proposto una sorta di incontro al buio. Qualora dovesse trattarsi realmente di una burla, la verità potrebbe venire a galla durante la messa in onda di 105 Mi Casa, trasmissione serale presentata proprio da Brigante.

La madre di Diletta Leotta smentisce il flirt con Francesco Monte

Aldilà del misterioso corteggiatore, in queste ultime settimane si è fatto un gran parlare di un presunto avvicinamento fra Diletta Leotta e Francesco Monte, il quale da poco ha chiuso la sua relazione con Giulia Salemi. Quest'indiscrezione è stata categoricamente smentita da una fonte più che attendibile, ovvero dalla madre della bionda conduttrice, Ofelia Castorina. Quest'ultima ha rilasciato alcune dichiarazioni su Instagram, affermando con decisione che è "Tutto inventato" e che la figlia non si "sognerebbe mai" di avere una storia con l'ex tronista di Uomini e Donne.

La signora Castorina si è dimostrata anche piuttosto infastidita per quanto è stato scritto sul conto della figlia, invitando gli utenti dei social network a non credere a priori a delle "persone inutili" che si divertono a far girare delle notizie false solo per trascorrere un po' di tempo libero su Instagram. Allo stesso tempo ha espresso piena solidarietà nei confronti di Giulia Salemi, che deve aver sofferto non poco nel leggere queste bugie che, secondo la donna, sarebbero state alimentate proprio da coloro che "si dichiarano vicini a Giulia".