La sesta edizione di The Voice of Italy giunge alla sua ultima puntata, con la finale che andrà in onda in diretta su Rai 2. Al timone del programma ci sarà, come sempre, Simona Ventura, ma i veri protagonisti della serata saranno i quattro finalisti: Miriam Ayaba (Team Elettra Lamborghini), Carmen Pierri (Team Gigi D'Alessio), Brenda Carolina Lawrence (Team Guè Pequeno) e Diablo (Team Morgan).

I quattro concorrenti si sfideranno tra loro, anche accompagnati dai propri coach e da ospiti speciali (presenti stasera Holly Johnson, Arisa, Lost Frequencies, Lizzo, Shaggy e i Planet Funk) e grazie al televoto sarà unicamente il pubblico a casa a decidere il vincitore di questa edizione.

Per quanto riguarda la votazione, arriverà anche un bonus speciale dal mondo social, precisamente da quello di Instagram.

Il vincitore si porterà a casa un contratto discografico con la Universal Music Italia e avrà la possibilità di esibirsi domani ai Music Awards, lo show musicale in diretta su Rai 1 dall'Arena di Verona, condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Il programma potrà essere seguito anche in contemporanea radiofonica su Rai Radio 2, con uno show condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu.

The Voice Of Italy: su Rai 2 sbarca la finale con il live show

Anche noi di Blasting News vi racconteremo la finale di The Voice Of Italy, a partire dalle 21.20.