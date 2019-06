Proseguono gli appuntamenti con la soap opera turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore, che fin da subito è riuscita a conquistare il pubblico italiano. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi dal 24 al 28 giugno evidenziano che ci saranno ancora tanti problemi per Ferit. Continuerà, infatti, l'iter giudiziario per l'affidamento di Bulut, durante il quale sarà piuttosto palese la simpatia nutrita dal giudice verso Hakan e Demet. L'imprenditore però non avrà alcuna intenzione di arrendersi, e si rivolgerà ai suoi avvocati affinché portino alla luce una volta per tutte la verità sui reali interessi degli zii di Bulut.

La coppia, infatti, vuole ottenere l'affidamento del bimbo per iniziare la scalata all'interno della società di famiglia.

Nazli si renderà conto che Asuman è coinvolta nel piano organizzato da Hakan e, dopo essersi accorta del comportamento scorretto della sorella, andrà su tutte le furie.

Incomprensioni tra Ferit e Nazli

La collaboratrice domestica penserà che sia il caso di avvisare Ferit, dicendogli la verità, ma poi preferirà restare in silenzio per non perdere la fiducia del suo datore di lavoro.

Bulut resterà vittima di un incidente che gli provocherà un piccolo infortunio, e verrà ricoverato in ospedale per essere sottoposto a tutte le cure del caso. Ferit e Nazli si recheranno immediatamente nella struttura sanitaria per sincerarsi delle condizioni del piccolo, ma qui vi troveranno Demet, con la quale avranno una lite piuttosto accesa.

Fatos non troverà la forza per raccontare tutto a Engin, ritenendo che altrimenti rischierebbe di compromettere il loro rapporto.

Arriva il giorno del trasferimento di Bulut

Aslan potrà fare affidamento sulla tecnologia per risalire all'identità della persona che ha scattato le foto ai suoi documenti segreti. Nazli, dopo aver appreso che ormai Ferit (Can Yaman) è vicino alla verità, si lascerà prendere dal panico e arriverà a perdere i sensi.

Asuman deciderà di parlare con Demet per capire in che modo comportarsi in merito a questa oscura vicenda. In seguito alla decisione del giudice, Bulut dovrà trasferirsi a casa degli zii ma Nazli (Ozge Gurel) si impegnerà per non trascurare il bambino, dividendosi tra gli impegni lavorativi e le visite al nipote del ricco uomo d'affari.

La decisione dell'imprenditore

La giovane chef si accorgerà del fatto che Bulut sente la mancanza dello zio, poiché quest'ultimo ha deciso che non metterà mai piede in casa di Hakan e Demet. Intanto si avvicinerà il giorno del compleanno del bambino, e questa sarà l'occasione giusta per riunire i parenti lontano dall'abitazione degli zii.

Engin scoprirà la verità sul conto di Fatos e Ferit, tenendo conto anche del fatto che Asuman ha rischiato l'arresto, comincerà a nutrire dei sospetti su Nazli.

Lo zio di Bulut, a questo punto, non fidandosi appieno della sua dipendente, preferirà non invitarla alla festa di compleanno in onore del nipote.