Dal 10 giugno su Canale 5 viene trasmessa la soap opera turca dal titolo "Bitter sweet-Intrighi d'amore", che si distingue per la capacità di attirare l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Il titolo originale della soap opera turca è "Dolunay" il cui significato è "Luna piena" e si compone di ventisei puntate. Proseguono dunque le avventure di Ferit e Nazli che hanno incuriosito non poco i telespettatori italiani. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso su canale 5 lunedì 1 luglio alle ore 14:45 sottolineano che la concentrazione verrà posta intorno all'Aslan.

Pubblicità

Pubblicità

Quest'ultimo avrà intenzione di trovare le prove per dimostrare la colpevolezza dei rivali, con la possibilità che venga fatta giustizia. L'imprenditore non vorrà arrendersi e desidererà con tutte le sue forze ottenere l'affidamento del piccolo Bulut, con il quale ha instaurato un rapporto speciale. Il bambino non ha accettato la scelta del giudice, che ha stabilito di farlo andare a vivere con gli zii. Inoltre, la posizione di Hakan e Demet rischierà di essere compromessa: il motivo sarà legato al fatto che si avvicinerà la verità in merito all'incidente di Demir (Mert Yavuzcan) e Zeynep (Irmak Unal). I genitori di Bulut sono morti in un incidente automobilistico, ma sarà evidente che l'Aslan indagherà sulla reale causa.

Pubblicità

Hakan e Demet vogliono trovare un modo per mettere nei guai Ferit

I rivali dell'Aslan si impegneranno per trovare una soluzione atta ad evitare qualsiasi tipo di sospetto sulla loro persona e si sbrigheranno così a risolvere la questione. Demet deciderà di nascondere la macchina all'interno della holding, che verrà poi manomessa. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Hakan (Necip Memili), che sarà pronta per compiere un passo importante nel piano volto a ottenere l'affidamento esclusivo del nipote.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'uomo infatti, si renderà protagonista di un incontro con Resul, con il quale vorrà risolvere gli ultimi dettagli chiamandolo a un intervento immediato.

Si avvicina il giorno del concerto di Alya

Il marito di Demet (Alara Bozbey) ordinerà al complice di cancellare le prove rimanenti, in modo che nessuno possa sospettare della loro implicazione dell'incidente. Nel frattempo, si respirerà un clima di felicità per via di un evento che vedrà l'esibizione di Alya (Turku Turan), decisa a mostrare il proprio talento.

Le ragazze si divertiranno a stare in piscina in compagnia di Bulut, al quale regaleranno un momento di gioia in occasione del suo compleanno. Le giovani donne si prepareranno poi per recarsi al concerto della cantante, nella speranza che possa essere una serata ricca di sorprese.