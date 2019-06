Il caso mediatico dell'anno è sicuramente quello riguardante le finte nozze di Pamela Prati, che ha visto coinvolte anche le sue due manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Dopo confronti e dichiarazioni choc rilasciate nei vari programmi di Barbara D'Urso, ecco che si continua a parlare di questo caso anche sul fronte social. Qualche giorno fa, per esempio, Eliana Michelazzo ha risposto alle domande dei suoi seguaci, i quali le chiedevano perché la sua ormai ex socia, si facesse chiamare 'donna Pamela'.

Pubblicità

Pubblicità

La verità su 'donna Pamela' e il suo nome

In tanti hanno posto questa domanda alla Michelazzo, la quale ha prontamente risposto durante una diretta Instagram, rivelando che la Perricciolo aveva scelto di farsi chiamare 'donna Pamela', dopo aver visto una fiction televisiva. Nello specifico si tratta della Serie TV 'Il peccato e la vergogna' con protagonisti Gabriel Garko e Manuela Arcuri.

Nella fiction, una delle protagoniste si chiamava donna Rosaria e, stando a quanto rivelato dalla Michelazzo, la Perricciolo dopo aver visto quel personaggio scelse di cambiare il suo nome su Facebook e di farsi chiamare donna Pamela."E' un nome molto mafioncello, quindi ha tolto Perricciolo appositamente" - ha aggiunto la Michelazzo commentando la vicenda sul suo profilo ufficiale Instagram.

Pubblicità

Il probabile ritorno di Pamela Prati in tv: si parla di Uomini e donne

In attesa di scoprire se donna Pamela replicherà alle dichiarazioni rilasciate in queste ore dalla sua ex socia, l'attenzione si è nuovamente spostata su Pamela Prati, protagonista indiscussa di questo caso. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate delle indiscrezioni riguardanti quello che potrebbe essere il futuro professionale della showgirl. Quest'ultima potrebbe nuovamente tornare in televisione al più presto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Gossip

Stando a quanto riportato nelle ultime ore sulle pagine della rivista 'Vero' sembrerebbe che Pamela Prati possa essere tra le protagoniste della prossima edizione di Uomini e donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi che offre la possibilità di trovare il vero amore.

Dopo la cocente delusione che le è stata 'inflitta' con la finta storia di Mark Caltagirone (la Prati, infatti, sostiene di essere stata raggirata dalle sue agenti) la showgirl sarda, ex diva del Bagaglino, potrebbe ritornare di nuovo in scena e mettersi in gioco dalla fortunata trasmissione di Canale 5 che, stando a quanto riportato dal settimanale, dal prossimo settembre potrebbe offrirle il trono per cercare la sua vera anima gemella.

La trattativa andrà in porto? Di sicuro sarebbe un bel 'colpo' dal punto di vista degli ascolti per Uomini e donne.