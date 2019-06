Eliana Michelazzo non si ferma nelle sue accuse contro Pamela Perricciolo, pubblicando una stories dopo l'altra sul suo profilo ufficiale Instagram. ''Hai minacciato di morire con le gocce'', scrive la ex manager di Pamela Prati durante una delle tante notti insonni. Intanto, Pamela Perricciolo sarà ospite questa sera 5 giugno a Live-Non è la D'Urso, dove racconterà la sua verità. In puntata anche Marco Carta, finito agli arresti domiciliari (e poi scarcerato) di aver rubato delle magliette alla Rinascente in compagnia di una donna 53enne, pare una sua amica conosciuta ai tempi di 'Amici'.

'Hai minacciato di morire con le gocce': Eliana senza freni su Instagram

Il 'Pamela gate' continua a regalare un colpo di scena dietro l'altro. Dopo l'ammissione della non esistenza di Mark Caltagirone, un mondo sotterraneo fatto di recriminazioni, promesse fasulle e strani accordi sembra essere emerso potente più che mai. Eliana Michelazzo, oltre alle accuse pubbliche in Tv, usa spesso Instagram per sfogarsi, pubblicando stories che raccontano di una realtà parallela, dalla quale emergono retroscena inaspettati.

Eliana Michelazzo contro Pamela: 'Hai minacciato di morire con le gocce'

In una delle ultime stories pubblicate su Instagram, la Michelazzo ha accusato la ex amica e collega di lavoro di averla ricattata più volte: ''Mi mettevi terrore, dicevi che non uscivi più di casa e hai minacciato tante volte di morire con le gocce''. Eliana ha poi proseguito dicendosi sicura che le autorità competenti faranno il loro lavoro, certa così di arrivare alla verità. Sempre stando a quanto si legge sul profilo social della ex agente di Pamela Prati, pare che la Perricciolo abbia aperto i profili fake nel periodo dell'università. ''Sei pure ladra, vergognati, ho passato 10 Natali senza la mia famiglia''.

Pamela Perriciolo e Marco Carta ospiti a Live-Non è la D'Urso

Se Eliana Michelazzo pubblica una stories dopo l'altra e non rinuncia a raccontare in Tv la sua versione dei fatti, 'Donna Pamela' ha preferito rimanere in silenzio o quasi. Pamela Perricciolo però, sarà ospite questa sera 5 giugno a Live-Non è la D'Urso, dove rilascerà delle importanti dichiarazioni. Molto probabilmente, ci sarà anche il presunto Mark Caltagirone, un tale che, ospite a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti, ha promesso di dire tutta la verità alla seguitissima trasmissione condotta da Barbara D'Urso.

A Live-Non è la D'Urso, presente anche Marco Carta, arrestato con l'accusa di aver rubato delle magliette alla Rinascente insieme ad una sua amica 53enne. Ora il cantante è stato scarcerato ma resta indagato. L'ex vincitore di Amici farà il punto della situazione e ribadirà la sua totale estraneità ai fatti.