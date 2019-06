Una frase di Fedez che voleva essere sicuramente una battuta, si è trasformata nell'ennesimo espediente per criticare il ragazzo e il modo in cui espone il figlio sui social network. Sotto ad uno scatto che lo mostra vicino ad una famosa attrice di film a luci rosse, il cantante ha aggiunto un commento simpatico sull'espressione dispiaciuta di Leone: queste sue parole, non sono andate giù a molti internauti, che lo hanno attaccato senza mezzi termini su Instagram.

Fedez nella bufera per una battuta fatta su Instagram

Quella che doveva essere una semplice battuta di spirito di Fedez, gli si è rivoltata contro: sono tantissime infatti le critiche che sono piovute addosso al ragazzo dopo che ha commentato in modo simpatico una delle ultime foto che ha pubblicato su Instagram.

Approfittando della visita che l'ex attrice per adulti Mia Khalifa ha fatto a lui e a Chiara Ferragni a Los Angeles, il rapper ha deciso di farsi immortalare con lei e Leone; peccato, però, che il bambino si sia messo a piangere quando gli è stato chiesto di posare con il papà e la loro nuova amica.

Fedez criticato per il commento 'spinto' ad una foto di Leone con un'attrice a luci rosse.

"Ora piangi, ma un giorno farai vedere questa foto ai tuoi compagni di classe e mi ringrazierai", ha scritto il cantante sotto a questo scatto che ha ottenuto oltre un milione di "like" in meno di 48 ore.

Facendo questa uscita goliardica, Fedez non avrebbe mai pensato di scatenare la furente reazione di molti utenti della rete, che si sono detti indignati del riferimento al lavoro nel mondo dei film per adulti, che ha fatto l'attrice fino al 2016, davanti ad un bambino di poco più di un anno.

Alcuni utenti contro Fedez: 'Chiamerei gli assistenti sociali'

Sono tanti i messaggi di disapprovazione che sono stati inviati a Fedez dopo averlo visto scherzare con Leone su un argomento delicato come il cinema a luci rosse.

"Io chiamerei gli assistenti sociali e a te prescriverei uno psichiatra", "Mettere tuo figlio alla gogna mediatica con battute a sfondo passionale, vuol dire avere problemi seri", "Fatti vedere da uno bravo", "State veramente 'sessualizzando' un bambino di un anno?", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti sotto all'ultima foto del cantante per protestare per il riferimento al lavoro che faceva Mia Khalifa fino al 2016.

Il cantante, che solitamente è molto attento a tutto quello che succede sul web e che lo riguarda in modo diretto, per il momento non ha ancora risposto al polverone che si è alzato per la sua battuta. Contrariamente a quello che si aspettavano in molti, il marito di Chiara Ferragni non ha ribattuto alle critiche ricevute e non ha neppure cancellato dal suo profilo la frase che ha fatto storcere il naso a tanti utenti della rete.