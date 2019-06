Ad un paio di giorni dall'annuncio ufficiale della fine della storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi, il settimanale "Spy" ha raccontato nei dettagli quali sarebbero le motivazioni che hanno portato a tutto questo. Stando a quello che si legge sulla rivista di Gossip uscita oggi, sarebbe stato l'ex tronista a lasciare la fidanzata dopo essersi reso conto di alcune cose: che i fantasmi del passato (Cecilia Rodriguez, ndr) non sono ancora andati via, che la realizzazione nel lavoro viene prima di tutto e che l'influencer non è la donna giusta con la quale progettare un futuro.

I perché della rottura tra i 'Fralemi'

Dopo aver appreso dai social network della fine dell'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte, questa mattina i loro fan sono stati messi al corrente di nuovi particolari inediti su questa vicenda. Il numero di "Spy" che è uscito il 7 giugno, infatti, riporta quelle che sarebbero le motivazioni per le quali i "Fralemi" si sono detti addio a quasi un anno dal loro fidanzamento. Stando alla ricostruzione che ha fatto la rivista di gossip, sarebbe stato il pugliese a chiudere la relazione dopo essersi conto di varie cose che non andavano bene.

Francesco Monte ha lasciato Giulia Salemi, Spy rivela: 'Oggi sono due estranei' (RUMORS).

Innanzitutto, pare che il 32enne abbia realizzato di recente che l'influencer non sia la persona giusta per lui, ovvero quella con la quale costruire qualcosa di importante in un prossimo futuro. "Dopo aver affrontato le presentazioni in famiglia ed aver annunciato progetti di convivenza, i due oggi sono diventati due estranei", si legge sul noto settimanale in queste ore.

"Francesco ha perso la sicurezza nei suoi sentimenti", sostiene Spy ricordando che è accaduto lo stesso con Paola Di Benedetto poco più di un anno fa.

L'addio tra la Salemi e Monte, comunque, sarebbe recentissimo: solo 7 giorni fa, infatti, l'ex tronista avrebbe deciso di non fermarsi a dormire a casa di Giulia (come ha sempre fatto in passato) pur soggiornando a Milano. Voci di corridoio, inoltre, fanno sapere che il ragazzo sarebbe stato avvistato in una nota discoteca in compagnia di una donna che non è l'ormai ex fidanzata.

Monte pensa ancora a Cecilia Rodriguez? L'indiscrezione

La ricostruzione che ha fatto Spy sulla rottura tra Francesco e Giulia è molto dettagliata: il settimanale, infatti, precisa che il fatto che i due continuino a pubblicare foto insieme sui social network non deve ingannare i fan.

Pare che gli ex piccioncini abbiano dei contratti di lavoro da rispettare, perciò anche nelle prossime settimane potrebbe capitare di vedere sui loro profili immagini di coppia per sponsorizzare qualcosa.

"Uniti nel lavoro ma separati nella vita", si legge sull'ultimo numero della rivista di gossip in merito a quello che stanno vivendo i due ragazzi in questo periodo. Stando sempre a quello che racconta il giornale scandalistico, pare che la Salemi stia soffrendo tanto per la fine della sua storia d'amore, mentre Monte avrebbe altri pensieri per la testa.

"Alcuni affermano che lui non abbia ancora cancellato dal suo cuore i fantasmi di un passato che non va via. Il passato legato alla donna che doveva sposare in Puglia, Cecilia Rodriguez". Un'altra motivazione che avrebbe spinto il tarantino ad interrompere la relazione con Giulia sarebbe da ricercare nella sua ambizione: si vocifera, infatti, che Francesco abbia sostenuto un provino per la prossima edizione di Tale e Quale Show, e che in questi giorni stia studiando canto e pianoforte per essere pronto ad un eventuale debutto a settembre su Rai 1.