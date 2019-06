Lunedì scorso è andata in onda l'ultima puntata del Grande Fratello 16. Ad aggiudicarsi la vittoria tra tutti i finalisti è stata Martina Nasoni, la "ragazza dal cuore di latta" della canzone di Irama. All'interno della casa, la giovane umbra ha guadagnato consensi per il suo modo di essere, anche se non sono mancati alcuni concorrenti che l'hanno criticata per certi suoi atteggiamenti.

Il suo flirt con Daniele Dal Moro non è mai decollato durante il reality show, ma una volta usciti dalla casa di Cinecitta, qualcosa tra di loro potrebbe essere cambiato.

Infatti hanno trascorso insieme la notte dopo la finale del programma, durante la quale avrebbero solo chiacchierato, anche se le loro affermazioni non hanno per nulla convinto il pubblico da casa.

Grande Fratello, Dal Moro afferma di essere andato nella stanza di Martina

Nella giornata di ieri, 13 giugno, Daniele e Martina sono stati ospiti del salotto televisivo di Pomeriggio Cinque. Barbara D'Urso ha mandato in onda un video pubblicato su Instagram dai due ex gieffini che li ritrae distesi insieme su un letto mentre si scambiano battute su del cioccolato da mangiare.

Nel corso del programma, la vincitrice del GF ha affermato di aver dormito insieme all'imprenditore veronese perché non c'erano altri posti liberi.

Lui ha prontamente ribattuto che hanno dormito vestiti e che si è recato nella camera di Martina perché era più fresca di quella in cui alloggiava. A questo punto la 21enne umbra ha rettificato, dicendo che in realtà non hanno riposato, poiché lei è rimasta sveglia per circa 48 ore dopo aver vinto il Grande Fratello, e aggiungendo di aver solo chiacchierato con Daniele.

Martina nasoni a Pomeriggio 5: 'Gli ho detto mettiti seduto, non te ne vai'

La conduttrice Barbara D'Urso ha dunque ironizzato su quanto potrebbe essere successo in camera tra Daniele e Martina, che al Grande Fratello non hanno fatto altro che discutere e battibeccare di continuo. La Nasoni ha commentato ironicamente, raccontando di aver detto a Dal Moro di mettersi seduto visto che non c'erano le telecamere, e di aver chiuso la camera a chiave.

Anche se i due sono apparsi un po' misteriosi in merito a quest'episodio, molti fan della coppia sperano che presto possa finalmente scoccare la scintilla che dia inizio ad una storia d'amore.

Durante il GF 16 Martina è sembrata molto presa dal 29enne veneto. Invece quest'ultimo - che nel suo percorso nel reality ha legato parecchio con Valentina Vignali - dopo qualche giorno di vicinanza ha iniziato a prendere le distanze dalla ragazza con la quale successivamente ha avuto diversi litigi.

Magari, senza l'occhio indiscreto delle telecamere, le cose potrebbero adesso evolvere in una maniera totalmente diversa. Non resta dunque che attendere per scoprire come proseguirà la conoscenza tra Martina e Daniele.