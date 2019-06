Il Grande Fratello 16 è alle battute finali. Nella giornata di lunedì 10 giugno ci sarà infatti la puntata conclusiva, dove verrà decretato il vincitore. Fuori dalla casa però, c'è un'ex protagonista che ha delle lamentale da fare. L'uomo in questione è Gaetano Arena, che nelle recenti ore si è scagliato contro Taylor Mega. Come i seguaci del GF 16 già sapranno, l'influencer la scorsa settimana è entrata nella casa come ospite temporanea ed ha portato un po' di squilibri nella casa.

Il motivo delle lamentele di Gaetano sarebbe da attribuirsi all'avvicinamento di quest'ultima ad Erica Piamonte. Su Instagram il ragazzo ha avuto parecchio da ridire ed ha addirittura postato uno screen di un messaggio inviato all'ex protagonista dell'Isola dei Famosi.

Le lamentele di Gaetano Arena

All'interno del Grande Fratello, Gaetano ha avuto un flirt con Erica. Inizialmente il ragazzo non si è comportato parecchio bene con lei, dato che ha raccontato dei dettagli molto intimi della donna.

GF 16, Gaetano Arena attacca Taylor Mega e posta uno screen: 'Dovete sapere la verità'

Arena per questo ha ricevuto un rimprovero da parte di Barbara D'Urso. L'ormai ex concorrente è uscito dalla casa da un paio di settimane, mentre la Piamonte è rimasta all'interno del reality.

Proprio con Erica, Taylor ha stretto un ottimo rapporto ed ha anche rivelato alla donna che Gaetano l'avrebbe chiamata al fine di provarci. Il ragazzo ha deciso adesso di replicare su Instagram ed ha dichiarato che l'influencer sarebbe una falsa per le cose che ha detto ed ha poi postato lo screen di un messaggio che avrebbe inviato proprio a lei in cui le chiede di tranquillizzare Erica e di dirle che lui è fuori che la sta aspettando. Le spunte del messaggio da lui pubblicato non hanno però le consuete spunte blu, che appaiono quando un testo inviato su WhatsApp viene letto.

Le accuse dell'ex concorrente del GF 16

Gaetano ha poi proseguito dicendo che lui la chiamato Taylor solo per dirgli questa cosa e non per provarci come ha rivelato lei. 'Voi dovete sapere la verità. Io l'ho chiamata, ma lei mi ha staccato il telefono in faccia fingendo di non conoscermi. Non usure il fatto che Erica è bisessuale a tuo vantaggio, per far parlare di te. Io, al contrario tuo, a Erica ci tengo. Non è solo un fatto di spettacolo e questo lo avrai capito anche tu, dato che lei ti ha parlato ogni giorno di me all'interno della casa' dichiara l'ex protagonista del Grande Fratello.

L'influencer al momento non ha risposto a queste accuse. Sicuramente, quando la Piamonte uscirà dalla casa, potrà essere lei stessa a decidere a chi credere o meno. Fatto sta che durate la settimana tra le due donne è venuto a crearsi un buon rapporto, che ai fan del reality è sembrato essere molto sincero.