A circa due settimane dalla fine della sedicesima edizione del Grande Fratello, Francesca De Andrè ha ricevuto un duro attacco dall'esterno della casa. Mila Suarez, ex concorrente del reality, ha rilasciato un'intervista molto forte sul rapporto conflittuale che ha avuto con la genovese nella casa.

Mila sulla De Andrè: 'Non può fare stare male le persone con la sua cattiveria'

Una delle tante persone con le quali ha litigato Francesca De Andrè al Grande Fratello 16 è Mila Suarez. Prima che la ragazza fosse eliminata dal televoto, sono state tante e molto accese le discussioni che ha avuto con la coinquilina davanti alle telecamere.

Interpellata da un giornalista di Nuovo Tv sugli scontri che ha avuto con la genovese nella Casa, la marocchina ha detto: "Credo che lei sia entrata un po' prevenuta nei miei confronti. Non so cosa abbia contro di me, ma non può far stare male gli altri con la sua cattiveria. So che è andata a parlare male di me a tutti".

L'e fidanzata di Alex Belli ha fatto sapere di aver parlato con il suo avvocato per decidere se denunciare o meno la compagna di reality per gli atti di bullismo che dice di aver ricevuto da parte sua.

"Ha il veleno nel sangue", ha tuonato Mila.

Secondo la giovane, uno dei motivi per i quali la De Andrè non la sopporterebbe, sarebbe da ricercare nella sua iniziale vicinanza con Gennaro Lillio: "Tra me e lui c'era molta attrazione, ma quando è arrivata Francesca, le cose tra noi sono cambiate".

La Suarez, dunque, sostiene di non essere riuscita ad integrarsi con il gruppo di concorrenti proprio a causa dell'avvicinamento che ha avuto con il napoletano i primi giorni: "Questo ha suscitato invidia in molte ragazze che volevano conoscerlo, come Valentina Vignali". "C'è stato un complotto contro di me: quante cattiverie", ha concluso la ragazza.

Francesca e Gennaro: liti e baci nell'ultima settimana

Gli ultimi giorni di Francesca De Andrè al GF, sono stati contrassegnati da alti e bassi: se dopo l'ultima diretta dove ha avuto la conferma di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio, la ragazza si è lasciata andare a coccole e baci con Gennaro Lillio sotto le coperte, è nelle ore successive che è cambiato di nuovo tutto.

La genovese, infatti, si è resa protagonista di molte discussioni sia con il napoletano che con gli altri concorrenti (Michael Terlizzi in particolare): a far scontrare i due piccioncini, sarebbe stata la gelosia di lei nei confronti di Taylor Mega.

Da quando la bionda influencer ha messo piede nella Casa, infatti, è tanto il tempo che Gennaro ha passato con lei.

La confidenza che sembra essere nata tra i due, ha portato la De Andrè a reagire malissimo e a prendersela con il suo compagno di reality.