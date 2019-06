I riflettori all’interno della casa del GF 16 si sono spenti con la finalissima di lunedì 10 giugno con il trionfo di Martina Nasoni. Un’edizione caratterizzata da accese liti, aspri confronti ma anche momenti emozionanti. Un percorso che ha visto nascere nuovi amori ma anche interrompere bruscamente rapporti che sembravano consolidati. L’esperienza nella casa più spiata dagli italiani è stata galeotta per Ivana Icardi che prima di finire fuori gioco si era avvicinata a Gianmarco Onestini.

Scambi di sguardi e ammiccamenti che il fidanzato, Fabian Galesio, aveva inizialmente perdonato. Lontano dalle telecamere sono esplose le tensioni che hanno portato ad un lungo tira e molla ed alla rottura definitiva come rivelato nei giorni scorsi dalla sorella dell’attaccante dell’Inter.

Ribaltone sentimentale per Francesca De André che ha lasciato, tra segnalazioni e roventi polemiche, Giorgio Tambellini per legarsi a Gennaro Lillio. Stenta, invece, a decollare la storia d’amore tra Martina e Daniele Dal Moro mentre resta un'incognita quella tra Erica Piamonte e Gaetano Arena.

Qualcosa, invece, sembra sia accaduto, nel corso della festa finale del GF, tra Enrico Contarin ed Audrey Chabloz.

Enrico e Audrey sempre più vicini

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, andata in onda venerdì 14 giugno, Barbara D’Urso ha dedicato la parte finale del talk alle coppie formatesi nel corso del Grande Fratello 16. Tra gli ospiti in studio anche Kikò Nalli che ha ritrovato l’amore all’interno della casa dopo essersi separato da Tina Cipollari.

L’hair stylist ha una volta di più rispedito al mittente le critiche ed invitato gli scettici ad aspettare prima di esprimere giudizi sommari sulla sua relazione con Ambra Lombardo.

Successivamente la conduttrice ha riferito che durante la festa del GF 16 ha notato degli strani movimenti che hanno visto protagonista Enrico Contarin. “L’ho visto mano nella mano con una ragazza e mi ha detto che stava per fidanzarsi. Lei poi si è avventata su Enrico e diciamo che alla fine le ha lasciato il rossetto”. Subito dopo il veneto ha confermato di aver vissuto dei momenti di tenerezza con Audrey Chabloz.

'È presto per dire che è nata una coppia'

Barbara D’Urso ha provato a stuzzicare Enrico Contarin: “Ma avete trascorso la notte insieme?” Dall’altra parte il ventisettenne di Bessica ha affermato di non poter dire nulla: “C’è mia nonna che mi guarda”. A questo punto la conduttrice ha stuzzicato Audrey che ha dichiarato di non ricordarsi: “Era tutto molto confuso”. In suo soccorso è arrivato Contarin che ha sarcasticamente riferito che ci sono stati dei “gin tonic e dei gin lemon”.

Il secondo classificato del GF 16 ha poi chiarito che ancora presto per dire che sia nata una coppia: “Stasera andremo a cena con Ambra e Kikò”. L’estate sta per iniziare e chissà che non esploda anche la passione tra l’istrionico Enrico e l’avvenente aostana.