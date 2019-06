Valentina Vignali è sicuramente una delle protagoniste più discusse di questa edizione del Grande Fratello. La ragazza è stata diffidata sia dal suo ex, Stefano Laudoni, che da Francesca Brambilla, presunta amante del suo ex. All'interno della casa la donna non ha avuto molti litigi con gli inquilini, ma soltanto alcuni piccoli screzi con Martina. Nelle scorse ore, la famosa influencer ha dato i numeri per via di alcune canzoni trasmesse nell'abitazione dalla produzione che non erano di suo gradimento.

Lo sfogo di Valentina Vignali al Grande Fratello

Tra i tanti momenti concitati che in queste ultime settimane si stanno vivendo all'interno della casa più spiata d'Italia, nessun telespettatore si aspettava sicuramente di vedere una concorrente in escandescenza per via della musica. Dietro all'arrabbiatura di Valentina Vignali di questa mattina, si cela infatti un motivo molto futile. Di tanto in tanto la produzione del GF 16 è solita mettere della musica, soprattutto nelle prime ore del mattino per far svegliare i ragazzi.

GF 16, Valentina Vignali furiosa: 'Basta, se non cambiate spacco tutto'

Le recenti musiche trasmesse dalla produzione non hanno però riscontrato il gradimento da parte degli inquilini che si sono lamentati. Ad essere maggiormente intollerante alla questione è stata però la giocatrice di basket, che più volte ha chiesto di cambiare genere musicale, ma senza alcun riscontro.

La Vignali si tappa le orecchie e intima al GF di cambiare repertorio

Valentina ha iniziato a tapparsi le orecchie e ad intonare successi di musica rap.

Quando non ce l'ha fatta più, ha iniziato però ad urlare dicendo: "Basta, non ce la faccio più. Se non cambiate spacco tutto". Il suo tono di voce era molto acceso e diversi telespettatori del Grande Fratello hanno considerato quest'uscita del tutto esagerata. Il Grande Fratello aveva scelto pezzi molto famosi da trasmettere nella casa, come 'Se bruciasse la città' o 'Sono bugiarda', tutte canzoni di successo degli anni sessanta e settanta che sembrano non essere stati apprezzati dagli inquilini.

La Vignali sembra non aver avuto molto successo all'interno del Grande Fratello. A quanto pare, la donna starebbe perdendo molti follower su Instagram da quando è entrata nel reality. Inoltre, la donna è convinta di essere stata la seconda preferita dal pubblico durante l'ultima puntata andata in onda, ma non sa invece che è arrivata alla fine della classifica. Non mancano ancora molte puntate alla fine del reality e per alcuni concorrenti è tempo di affrontare le nomination.

Questa settimana dovranno sfidarsi al televoto Enrico, Erica e Kiko. A scegliere sarà come di consueto il pubblico da casa, che dovrà decidere chi salvare e chi invece mandare a casa.