A poche ore dalle finale del Grande Fratello 16, Francesca De Andrè è finita nuovamente al centro di un'aspra bufera mediatica. I ragazzi anziché rammaricarsi per la fine del reality-show stanno vivendo un clima ad alta tensione. I protagonisti dell'ultimo scontro sono Gianmarco Onestini e la nipote del compianto Faber. Nelle scorse ore la produzione del GF ha chiesto ai finalisti di esprimere un parere sugli altri coinquilini. Le parole di Gianmarco nei confronti della De Andrè sono state tutt'altro che al miele.

Pubblicità

Pubblicità

Secondo il concorrente bolognese, Francesca spesso giudica il comportamento degli altri, senza guardare il suo modo di fare. Inoltre, nel rapportarsi con gli altri concorrenti la De Andrè sarebbe troppo aggressiva.

Il giudizio di Gimbo sembra non essere affatto piaciuto alla diretta interessata. Durante una chiacchierata con Gennaro Lillio, con il quale ha instaurato una conoscenza particolare, la De Andrè si è scagliata contro Onestini junior: "Pendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica Gianmarchina e portala qua.

GF, Francesca minaccia Gianmarco: Luca Onestini su tutte le furie.

La prossima volta che mi dicono qualcosa, prendo una mazza da baseball e faccio razzia".

Ovviamente il comportamento di Francesca De Andrè è stato messo in discussione dai tantissimi fan del programma. In molti sui social hanno invocato dei provvedimenti nei confronti della gieffina. Altri invece, hanno chiesto la squalifica della ragazza. Sono molte le persone che sostengono che la concorrente sia stata fatta arrivare in finale, perché protetta dalla conduttrice.

Pubblicità

Tuttavia questa rimane solo una supposizione di alcuni telespettatori che ad oggi non ha mai avuto un riscontro.

Dopo aver ascoltato le minacce riferite a Gianmarco Onestini, il fratello Luca è andato su tutte le furie. L'ex gieffino tramite il suo profilo social ha criticato duramente la concorrente toscana.

Lo sfogo di Luca Onestini

Luca Onestini, all'ennesimo insulto di Francesca De Andrè nei confronti del fratello, si è scagliato contro la gieffina.

Attraverso una Instagram Story, senza troppi giri di parole l'ex gieffino ha detto: "Bulletta. Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano anche da schiavi". Luca Onestini poi ha ribadito che il pensiero espresso dal fratello non è altro che quello che pensano i tanti telespettatori al di fuori del reality: "Gianmarco le ha detto quelle che pensiamo tutti, facendola scendere dal piedistallo". Infine, il fratello dell'attuale finalista del GF sembra essere in contrasto con la produzione del reality-show.

Pubblicità

Onestini le scorse ore ha fatto sapere ai suoi fan di non essere presente durante la puntata finale, poiché a causa di altri non avrebbe ricevuto nessun invito.