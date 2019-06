Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello ne sono accadute davvero di tutti i colori. Tutti i concorrenti hanno ricevuto una sorpresa speciale per chiudere in bellezza questa sedicesima edizione del realiy show. Finalmente, anche il concorrente Gianmarco Onestini ne ha ricevuta una. In tutti questi giorni, infatti, sul web era sorta una polemica, sollevata da suo fratello Luca, il quale diceva che il GF privilegiasse alcuni protagonisti a scapito di altri.

In tutte queste settimane, infatti, si era parlato davvero pochissimo di Gianmarco. Ad ogni modo, nel corso della serata di ieri, la mamma del concorrente è entrata in casa per fargli una sorpresa. La donna, però, non è riuscita a trattenersi ed ha sbottato contro il GF dicendo: "Non hanno fatto entrare Luca". La padrona di casa ha completamente ignorato tale frase e, frettolosamente, ha chiesto alla donna di uscire dalla casa, passando ad altro.

GF 16. in casa entra la mamma di Ginamarco e sbotta contro il reality

La sorpresa a Ganmarco Onestini: la mamma sbotta contro il GF

In queste settimane Luca Onestini, fratello di Gianmarco, ha sollevato una grossa poilemica sul web. Il ragazzo aveva detto che la produzione del Grande Fratello gli avesse impedito di entrare in casa. Proprio per questo motivo, il ragazzo sarebbe stato costretto ad andare fuori l'abitazione di Cinecittà con un megafono alla mano. Solo questo era il modo per poter interagire con suo fratello.

La questione, però, non era mai stata menzionata all'interno della casa del Grande Fratello, ma solo sui social. Ieri sera, però, la mamma di Luca e Gianmarco è entrata in casa per fare una sorpresa al figlio. La donna ha abbracciato fortemente il ragazzo e lo ha rassicurato dicendo che tutti stessero bene. Ad ogni modo, non ha potuto fare a meno di porre l'accento sulla questione. La donna, infatti, ha sbottato contro il GF dicendo che la produzione ha impedito a Luca di entrare in casa.

Nuovo sfogo di Luca su Instagram stories

Nell'apprendere tali parole, Gianmarco è rimasto un po' interdetto, ed ha continuato a ripetere a sua madre dove fosse Luca. La donna, senza poter dare troppe spiegazioni, si è semplicemente limitata a dire che la produzione non l'ha fatto entrare in casa, ad ogni modo, va tutto bene. Dopo pochissimi secondi, la conduttrice Barbara D'Urso è intervenuta per interrompere il commovente momento tra i due. La padrona di casa non ha minimamente commentato la frase della signora, anzi, le ha chiesto di lasciare la casa poiché non aveva più tempo.

Luca Onestini, nel frattempo, sul web ha piubblicato delle IG Stories in cui ha ripreso l'evento e poi ha sbottato contro il GF alludendo al fatto che tre minuti dedicati al fratello fossero anche troppi.