Lunedì 10 giugno su Canale 5 verrà trasmessa la finale del Grande Fratello 16. La puntata sarà ricca di emozioni ed i concorrenti potranno contare sul sostegno dei loro cari presenti in studio. Nelle scorse ore Luca Onestini ha fatto un’importante comunicazione ai suoi follower.

L’ex gieffino attraverso un post pubblicato su Instagram ha incitato i suoi fan a fare il tifo per il fratello Gianmarco. Nel messaggio ai suoi follower, Luca ha fatto anche una dichiarazione: “Vi comunico che per scelta di altri, non farò parte della puntata e non sarò in studio”.

Il fidanzato di Ivana Mrazova ha lasciato intendere di non essere stato invitato dalla produzione del reality-show. Dunque, se la versione di Luca Onestini verrà confermata, Gianmarco non potrà contare sul sostegno del suo fratello. Questo potrebbe essere un colpo basso nei confronti dell’ex tentatore di Temptation Island, poiché il giovane è molto legato alla sua famiglia.

Ovviamente il post di Luca Onestini ha scatenato il web. In poco tempo lo scatto dell’ex gieffino ha raccolto tantissimi like e commenti.

GF, lo sfogo di Luca Onestini su OG: ‘Non sarò in puntata per scelta di altri’.

Sono molti gli utenti che hanno speso delle parole positive nei confronti di Gimbo. Altri invece, hanno criticato duramente la scelta di non volere in studio Luca Onestini.

Luca Onestini: fuori dalla Casa per sostenere il fratello

Luca Onestini era corso fuori la Casa di Cinecittà per lanciare un messaggio al fratello. Anche in questo caso, il fidanzato della Mrazova era stato piuttosto critico nei confronti del reality-show. Luca ha confidato di essersi munito di un megafono poiché non gli è mai stato permesso di varcare la porta rossa.

Per l’occasione il fratello maggiore di Gianmarco aveva urlato: “Sono fiero di te. Daje tutta frate”. In un secondo momento Luca su Instagram aveva riferito che nessuno gli avrebbe mai tappato la bocca.

Gianmarco ai ferri corti con Francesca

Gianmarco Onestini ha conquistato la finale del Grande Fratello ai danni dell’amico Michael Terlizzi. Il bolognese nelle scorse ore ha espresso un giudizio piuttosto duro nei confronti di Francesca De Andrè.

La produzione del GF ha chiamato Gimbo in confessionale per esprimere un parere sulla sua coinquilina. Le parole di Gianmarco sono state tutt’altro che al miele. Secondo Onestini, la De Andrè spesso criticherebbe gli altri senza pensare al suo modo di fare. Gianmarco ha portato anche degli esempi, come il fatto di sporcare la casa: “Stiamo prima a giudicare gli altri e poi ci facciamo gli esami di coscienza?”. Alla fine le parole del gieffino, sono state contestate da tantissimi telespettatori.

In molti spesso puntano il dito sugli atteggiamenti della ragazza.