Furibonda lite sia durante la diretta che dopo la puntata di ieri 3 giugno del Grande Fratello 16 che ha visto protagonisti Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Momenti di alta tensione tra i due giovani all'interno della Casa di Cinecittà, dove sono volati insulti e parole grosse, il tutto nato da alcune frasi del modello napoletano che ha accusato la sua compagna di avventura di non aver preso le sue difese in puntata, facendolo passare per uno 'scemo'.

Violenta la reazione della De Andrè che è sbottata, lasciando di stucco ancora una volta, il pubblico da casa che ha assistito sul finale della puntata, al furioso scambio di opinioni tra i due. Da quanto si apprende poi, la discussione è proseguita anche durante la notte, dove Gennaro oramai esasperato dalla situazione, ha manifestato il desiderio di troncare ogni rapporto con la sua compagna di avventura.

Grande fratello 16, lite furibonda tra Francesca e Gennaro, volano insulti in diretta

Ciò a cui i telespettatori di Canale 5 hanno assistito sul finire della diretta di ieri 3 giugno ha dell'incredibile.

GF 16, la De Andrè ricopre di insulti Lillio, lui esasperato: 'Con me ha chiuso'

Una lite furibonda tra Francesca e Gennaro ha scaldato gli animi della casa, dove gli altri inquilini hanno dovuto assistere loro malgrado, ad un violento scambio di accuse tra i due gieffini. Insulti e parole grosse hanno fatto da cornice a quello che sembrava solo uno scambio di opinioni ma che ben presto è degenerato. Il tutto nato dopo un rimprovero di Gennaro a Francesca, accusata di non prendere mai le sue difese in diretta, lasciandolo passare per uno 'scemo'.

Non è tardata la reazione furiosa della De Andrè che ha accusato il modello partenopeo di aver cambiato atteggiamento da quando è diventato finalista: 'Stai facendo la vittima solo perché sei in finale'.

GF16, Gennaro sbotta dopo la lite con Francesca: 'Con me ha chiuso'

La discussione tra i due giovani è proseguita anche dopo la diretta di ieri sera, tra accuse reciproche e dove Francesca ha più volte fatto notare come Gennaro stia tentando di passare per vittima.

Dal canto suo Lillio, esasperato dalla situazione, ha chiuso la discussione con la compagna di avventura esclamando: 'Con me hai chiuso'. Ad una settimana dalla finalissima del prossimo 10 giugno, gli animi nella casa del Grande fratello 16 sono sempre più accesi, tanto che, durante la notte, pare che la De Andrè abbia minacciato di abbandonare il gioco, chiedendo di uscire dalla porta rossa. In attesa di scoprire se i due giovani troveranno un punto d'incontro dopo la furibonda lite, ricordiamo che questa settimana il pubblico da casa potrà scegliere, attraverso il televoto, il nome del quinto finalista tra Francesca, Enrico ed Erica.