Penultimo appuntamento, oggi 3 giugno 2019, con il Grande Fratello, il Reality Show giunto alla sedicesima edizione e condotto per il secondo anno consecutivo da Barbara D'Urso, coadiuvata in studio dagli immancabili opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. Questa sera si preannuncia una puntata scoppiettante che, di fatto, rappresenta la semifinale del reality. Verranno proclamati i finalisti che andranno a tenere compagnia al primo finalista Gennaro Lillio.

A rischio eliminazione, invece, tre concorrenti: Kikò, Erica ed Enrico e, solo nel corso della diretta, sapremo chi tra loro verrà eliminato, perdendo quindi la possibilità di conquistare la finalissima ad un passo dal traguardo.

Grande Fratello 16, semifinale del 3 giugno: proclamazione dei finalisti

Oggi 3 giugno a partire dalle 21;25, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello 16 e che vedrà la proclamazione dei finalisti di questa edizione.

Al momento non ci è ancora dato di sapere il meccanismo tramite il quale verrà effettuata la scelta, se con un tele voto flash, come nel caso di Gennaro, o con eliminazioni o nomination a catena. Neppure il numero dei finalisti è stato svelato e, solo seguendo la diretta di questa sera su canale 5, scopriremo cosa ha in serbo la produzione per questa attesa puntata di semifinale. I concorrenti prescelti, quindi, andranno a concorrere alla finalissima del reality di Barbara D'Urso, prevista per il prossimo lunedì 10 giugno, pronti, non solo a conquistare la vittoria, ma anche il montepremi finale.

GF16, anticipazioni puntata odierna: Kikò, Erica ed Enrico a rischio eliminazione

In diretta tv, conosceremo il nome del nono concorrente eliminato e che dovrà quindi abbandonare la Casa di Cinecittà ad un passo dalla finale. In nomination, e quindi a rischio eliminazione, questa settimana vi sono: Enrico, Erica e Kikò. Quest'ultimo, anche questa settimana, ha manifestato la mancanza dei tre figli, consapevole, però, che manca poco alla fine del reality.

Pronto a riabbracciare i suoi ragazzi, l'hair stylist, come mostrato in alcuni day time, in questi ultimi giorni è stato molto vicino a Michael, soprattutto quando il compagno di avventura si è lasciato andare alla nostalgia ed allo sconforto, arrivando persino alle lacrime. In attesa di conoscere il nome del prossimo concorrente che dovrà abbandonare il gioco, l'appuntamento è con la semifinale del Grande Fratello 16, stasera in prima serata su canale 5.

Ricordiamo che tutte le avventure dei concorrenti della Casa di Cinecittà possono essere seguite 24 ore su 24 sul canale Mediaset Extra mentre la nona puntata del GF16 sarà disponibile in streaming sul sito Mediaset play.