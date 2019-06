Cosa sta succedendo a Giulia Cavaglià e Manuel Galiano? I due ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e donne hanno lasciato il programma, più felici che mai. Ad oggi però sembra che stiano vivendo un periodo di crisi. L’ex corteggiatore in questi giorni è volato a Ibiza per una vacanza con i suoi amici, senza la sua fidanzata. Una mossa che senza dubbio ha colpito tutti i fan della coppia. In molti infatti, si attendevano una vacanza insieme anziché separati.

Nonostante le voci dello stesso Galiano a smentire un crisi di coppia in atto, Deianira Marzano nelle scorse ore ha lanciato la bomba. In un video pubblicato dalla blogger, il ragazzo comparirebbe nell’ombra mentre bacia una ragazza di nome Erika. La certezza che l’uomo nel video sia Manuel non possiamo averla, ma sono arrivati numerosi indizi che riportano a lui. In primis la sagoma che è molto simile a quella dell’ex corteggiatore. Poi, alcuni conoscenti della ragazza hanno confermato il presunto tradimento.

A questo punto in molti, compresa la stessa Deianira stanno chiedendo al giovane di confermare o smentire il video.

Giulia: post malinconico su Instagram

La prima parlare indirettamente della vicenda è stata proprio Giulia Cavaglià. La bella torinese in queste ore ha pubblicato un post malinconico sul suo profilo Instagram. Nella foto è ritratta lei da piccola e la didascalia recita così: “Prometto a me stesso la felicità. Senza limiti, gustare tutto quello che dà”. Molti follower della ragazza hanno pensato che le parole siano riferite a Manuel, riconducibili al momento no che i due stanno vivendo.

Tuttavia fino a quando non arrivano le versioni dei diretti interessati, il presunto tradimento rimane solo un’ipotesi. Non resta che attendere il ritorno di Galiano dalle vacanze, per capire come si evolverà la storia con Giulia.

Giulio Raselli: da U&D a Temptation Island

Mentre Giulia Cavaglià sembra essere alle prese con una crisi di coppia, Giulio Raselli ha già voltato pagina. L’ex corteggiatore è finito in Sardegna per la settima edizione di Temptation Island.

La presenza del ragazzo ha generato qualche critica di troppo sul web, ma tra le persone che lo stanno apprezzando c’è proprio Sabrina Martinengo. La ragazza ha deciso di mettere in gioco i suoi sentimenti per via della differenza d'età con Nicola Tedde. Fin da subito Sabrina ha messo gli occhi su Giulio. Pochi giorni dopo l’inizio del reality, i due sono apparsi sempre più vicini ed hanno fatto anche una cena insieme. Con tutta probabilità nella seconda puntata ci saranno tanti colpi di scena e novità su questa ‘coppia’.

A destare perplessità invece, è la reazione pacata di Nicola. Lo stesso Filippo Bisciglia gli ha chiesto se aveva visto bene i video.