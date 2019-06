Dopo un paio di giorni in cui si è detto e scritto di tutto sulla sua vita privata, Giulia De Lellis ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali in merito: interpellata durante una serata in discoteca sul Gossip che la vorrebbe molto vicina ad Andrea Iannone, la ragazza ha frenato l'entusiasmo dei fan, dicendosi ancora ufficialmente single.

L'influencer, però, ha detto di non essere ancora fidanzata, quindi potrebbe aver lasciato intendere che ci sarebbe una frequentazione con il pilota della MotoGp, ma al momento non si potrebbe parlare ancora di amore.

Pubblicità

Pubblicità

Giulia parla di Iannone per la prima volta

Ieri notte, Giulia De Lellis ha partecipato ad una serata in discoteca nei pressi di Roma come ospite d'onore: prima di concedersi a selfie e chiacchiere con i fan presenti, la giovane ha risposto a qualche domanda del pubblico che si trovava nelle vicinanze del palco. In un video pubblicato dal blog "Isa&Chia" in questi minuti, si nota un ragazzo che chiede all'influencer: "Ma è vero che ti sei fidanzata con Iannone?".

Giulia De Lellis parla del presunto flirt con Iannone: 'Non sono ancora fidanzata'.

Tra le risate generali, la 23enne di Ostia è sembrata piuttosto imbarazzata da questa richiesta così diretta, però non si è tirata indietro. "No, non sono fidanzata", ha detto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne senza fare il nome del pilota con il quale è stata paparazzata nei giorni scorsi in Svizzera. A chi non ha creduto alle sue parole e ha iniziato a prenderla in giro bonariamente, Giulia ha fatto sapere: "È vero, non sono ancora fidanzata".

Pubblicità

Quell'ancora aggiunto dalla De Lellis nel definire la sua attuale situazione sentimentale, a molti è sembrata una sorta di conferma indiretta del gossip che impazza da giorni sul web: lei e il motociclista si starebbero frequentando, ma allo stesso tempo sarebbe troppo presto per parlare di una vera e propria relazione.

Giulia avrebbe dimenticato Andrea Damante con l'ex di Belen

Che tra la De Lellis e Iannone stesse succedendo qualcosa, lo si era intuito dalle foto che i fan sono riusciti a scattargli in questi giorni in Svizzera: la presunta neo-coppia, infatti, è stata paparazzata prima in un famoso bar di Lugano e poi nella lussuosa villa dove lui risiede.

L'influencer, in particolare, ha pubblicato una Stories su Instagram nella quale si vedeva chiaramente il giardino dell'abitazione del pilota, quella nella quale sarebbe dovuto andare a vivere con Belen Rodriguez.

Se Giulia potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto al campione di MotoGp, il suo ex Andrea Damante sembra non soffrire più di tanto per questa situazione: nonostante i giornali di gossip affermino con certezza che sarebbe stata la romana a chiudere definitivamente ogni rapporto con il dj, quest'ultimo continua a mostrarsi sorridente e positivo nei contenuti che pubblica sui social network.

Pubblicità

Direttamente dal suo soggiorno a Ibiza (dove è volato con un gruppo di amici qualche giorno fa), l'ex tronista ha informato i suoi tanti fan di stare bene, quando in un video ha detto: "Per il resto, tutto ok".