Come avevano anticipato ieri tutti i siti di Gossip, questa mattina è uscito un nuovo numero di "Spy" che contiene il resoconto dettagliato della frequentazione che ci sarebbe in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La rivista scandalistica, dunque, sostiene che sia stato il pilota a chiedere il contatto telefonico della romana a marzo scorso, ma solo ultimamente i due avrebbero iniziato a sentirsi. Dopo aver chiuso definitivamente con Andrea Damante, la bella influencer ha accettato l'invito del motociclista ad assistere alla gara del Mugello di domenica scorsa: pare che quella stessa sera, i due siano rientrati a Roma a bordo dell'auto di lui.

Giulia riparte da Iannone? Il resoconto di Spy

Da ieri non si parla d'altro: Giulia De Lellis e Andrea Iannone sarebbero la prima coppia a sorpresa dell'estate 2019.

A lanciare questo inaspettato gossip, è stato il settimanale Spy nel suo numero uscito il 7 giugno: all'interno della rivista, infatti, sono contenuti tutti i dettagli della frequentazione che ci sarebbe in corso tra la 23enne e l'ex di Belen Rodriguez.

Leggendo il resoconto che hanno fatto i giornalisti, si apprende che sarebbe stato il motociclista a chiedere ad un suo amico il numero di telefono della romana durante una cena avvenuta lo scorso 6 marzo.

I contatti tra i due, però, si sarebbero intensificati soltanto di recente, ovvero da quando lei ha interrotto definitivamente il suo rapporto con Andrea Damante (al quale si era riavvicinata in primavera).

Giulia De Lellis e Iannone: scambio di sms, 'like' su IG e foto alla gara di moto (RUMORS)

Domenica 2 giugno è il giorno in cui ci sarebbero stati gli sviluppi più interessanti in questa storia: l'influencer si è regata al Mugello per assistere alla gara di Moto GP che c'era in programma, e si è fatta accompagnare dal fratello Peppe (grande appassionato di questo sport) e da un gruppetto di amici.

Nel paddock della Aprilia, la 23enne non è di certo passata inosservata: sono stati in tanti, infatti, a vedere e fotografare la ragazza vicino alla moto di Iannone o mentre si divertiva con il fratello di lui (Angelo) nell'attesa che iniziasse la competizione.

Andrea Damante single a Ibiza

Terminata la gara di Moto GP, Spy sostiene che Giulia abbia iniziato a seguire e a mettere "like" a Iannone su Instagram (lui lo faceva già da tempo); anche il fratello di lui ha cominciato a tenere d'occhio l'influencer proprio la sera del 2 giugno, dopo la giornata trascorsa tutti insieme al Mugello.

La ricostruzione che ha fatto la rivista di gossip, racconta anche di un rientro a casa molto romantico per questa presunta nuova coppia: come aveva già anticipato "Vicolo delle News" ieri, pare che la De Lellis sia tornata a Roma a bordo di un'auto diversa da quella sulla quale viaggiava la domenica mattina.

Il settimanale, infatti, rivela che sia Giulia che Andrea hanno pubblicato sui social network una Stories quasi contemporaneamente nella quale inquadravano la strada, e in sottofondo c'era la stessa canzone di Elisa.

Per avvalorare la tesi secondo la quale sarebbe scoppiata la passione tra la De Lellis e Iannone, Spy fa sapere che il ragazzo accanto al quale è stata paparazzata in questi mesi la giovane (Andrea Damante), ha decisamente voltato pagina in amore.

Il dj veronese, infatti, dopo l'addio della fashion blogger è volato a Ibiza con un gruppo di amici per qualche giorno di relax e divertimento. La rottura definitiva tra i "Damellis", si dice abbia spinto la romana a posticipare l'uscita del suo primo libro: sarebbe totalmente da riscrivere, infatti, il capitolo dedicato al tormentato amore con il tronista.