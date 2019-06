Il riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, non è andato a buon fine: notizia di questi giorni, infatti, è che la ragazza starebbe frequentando un ex di Belen Rodriguez. Dopo essere stata paparazzata da una fan in un bar di Lugano in compagnia di Andrea Iannone, l'influencer ha confermato di essere con lui postando una foto direttamente dalla lussuosa villa svizzera dove il pilota risiede. Il dj, dal canto suo, si sta dividendo tra il lavoro e le vacanze con gli amici: in una recente Stories, infatti, l'ex tronista ha fatto sapere che è tutto ok.

Pubblicità

Pubblicità

La De Lellis vola a Lugano da Iannone e non lo nasconde

Terminate la riprese della fiction web della quale è protagonista, Giulia De Lellis ha preso un aereo ed ha raggiunto Andrea Iannone in Svizzera: è questa la notizia che sta impazzando in rete da circa 24 ore, ovvero da quando il blog "Isa&Chia" ha reso pubblica la prima foto rubata dei due in un bar.

La ragazza che ha incontrato la presunta nuova coppia a Lugano, ha raccontato di averli visti carini ma non troppo intimi: la romana, comunque, non si è tirata indietro dallo scattare selfie con tutti i presenti.

Giulia De Lellis nella casa svizzera di Iannone, Damante sui social: 'Per il resto, ok'.

Un altro piccolo indizio a favore del flirt in corso tra l'influencer e il pilota, arriva direttamente dai loro profili Instagram: ieri sera, poco prima del tramonto, sia la 23enne che l'ex di Belen hanno pubblicato una foto con lo stesso panorama.

Dietro al bicchiere di vino che ha messo in primo piano Giulia, infatti, si vede il giardino della lussuosa villa che Andrea ha comprato qualche tempo fa (quella in cui sarebbe dovuto andare a vivere con la Rodriguez).

Pubblicità

La stessa visuale, è possibile ammirarla nell'ultima foto che il motociclista ha caricato sul suo account, dove lo si vede a torso nudo fare degli esercizi.

Insomma, la De Lellis e Iannone hanno deciso di vivere il loro giovane rapporto alla luce del sole: nonostante siano tantissimi i Gossip trapelati sul loro conto (alcuni anche poco carini in merito alla presunta facilità della ragazza di cambiare fidanzato), i due non intendono nascondere il sentimento che sembra essere nato tra loro di recente.

Il commento di Andrea Damante su Instagram

Prima di iniziare ad uscire con Iannone, si dice che Giulia De Lellis abbia preso una decisione definitiva sul suo altalenante rapporto con Andrea Damante: secondo la ricostruzione che ha fatto "Spy", la romana avrebbe scelto di mettere un punto al riavvicinamento che c'è stato con il suo ex negli ultimi mesi.

Nonostante nessuno dei due abbia mai ufficializzato nulla, sono tante le foto che sono state fatte ai "Damellis" in questo periodo: dalle visite di lui in hotel, ai baci che si sono scambiati per strada a Milano, al Coachella o a casa del dj.

Pubblicità

La svolta nella vita sentimentale della bella influencer, sarebbe avvenuta domenica 2 giugno: dopo aver assistito alla gara di Moto GP al Mugello, la ragazza si sarebbe fatta riaccompagnare a casa da pilota Aprilia, dando il via alla loro già chiacchierata frequentazione.

Sul profilo Instagram di Damante, però, nelle scorse ore è stato caricato un video che ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip: l'ex tronista, oltre a dare appuntamento ai suoi fan nelle tante serate che farà in discoteca quest'estate, ha detto una cosa che potrebbe essere un commento al nuovo flirt che è stato attribuito alla De Lellis.

Pubblicità

"Per il resto, ok", ha dichiarato Andrea sui social network senza specificare a cosa o a chi si riferisse.

Che il veronese non stia soffrendo più di tanto per l'addio di Giulia, è presumibile dal fatto che ha trascorso gli ultimi giorni a Ibiza con un gruppo di amici, dividendosi tra relax in piscina e nottate nei locali più "in" dell'isola.