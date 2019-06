Scontro a distanza tra Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. Le due ex protagoniste della stessa edizione del Grande Fratello Vip, in queste ore hanno rilasciato delle dichiarazioni che non sono passate inosservate e che sono finite indubbiamente sulle prime pagine di tutti i siti di Gossip. A cominciare, però, è stata la Rodriguez la quale intervistata dal settimanale 'Chi' non ha usato proprio termini carini nel momento in cui ha parlato della relazione in corso tra la De Lellis e la sua nuova fiamma: il pilota della Motogp Andrea Iannone.

La frecciatina di Cecilia ad Andrea e Giulia: 'Sono bassi'

Da qualche settimana, infatti, Andrea e Giulia sono usciti definitivamente allo scoperto e si lasciano fotografare e immortalare dai paparazzi che gli stanno addosso. Per Iannone, quindi, dopo la fine della storia d'amore con Belen Rodriguez (che nel frattempo è tornata con il suo ex marito Stefano De Martino) è arrivato il momento di voltare pagina e lo ha fatto proprio con l'ex protagonista di Uomini e donne, ormai diventata un volto molto popolare sui social.

Intervistata dal settimanale 'Chi', alla Rodriguez è stato chiesto un commento circa questa nuova relazione in corso tra Andrea e Giulia e la bella Cecilia, senza troppi peli sulla lingua, ha dichiarato che i due stanno bene insieme perché come si 'suol dire' sono alti un metro e una banana. 'Precisi, precisi, lo scriva', ha chiesto la Rodriguez al giornalista di Chi, aggiungendo che doveva riportare testualmente la sua dichiarazione.

'Per me sono perfetti insieme anche per questo motivo', ha proseguito la Rodriguez lanciando così questa frecciatina al vetriolo sia alla sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello Vip sia all'ex fidanzato di sua sorella Belen, che per il momento ha preferito non commentare la nuova fiamma del pilota della Motogp, dedicandosi solo ed esclusivamente al suo Stefano che le ha fatto battere nuovamente il cuore.

La replica di Giulia De Lellis alla Rodriguez

Tuttavia la bella Giulia non è rimasta in silenzio e dopo le dichiarazioni di Cecilia, ha replicato rispondendo ad alcune domande che le sono state fatte sulla pagina Instagram. Un utente, infatti, le ha chiesto cosa pensasse di coloro che sostengono che sia alta un metro e una banana e la De Lellis con molta diplomazia ha risposto: 'È vero, è la verità.'

Giulia, quindi, ha riconosciuto il fatto di non essere altissima ma al tempo stesso ha aggiunto che non si può volere tutto dalla vita.

'Però sono simpatica', ha proseguito rispondendo a questa domanda su Instagram. Lo scontro a distanza tra le due ex gieffine termina qui oppure ci saranno nuove repliche? Lo scopriremo nelle prossime ore.