Nelle ultime ore si sta facendo un gran parlare delle dichiarazioni che ha rilasciato Andrea Damante a Spy: per la prima volta dopo mesi, il ragazzo si è sbilanciato sulla sua vita sentimentale, confermando di essere stato lasciato da Giulia De Lellis. L'influencer, però, ha deciso di usare i social network per fare un'importante precisazione a riguardo: tra lei e il tronista è tutto ok, quindi quello che scrivono molte riviste di Gossip non corrisponderebbe alla realtà dei fatti.

La De Lellis torna a parlare dell'ex Andrea sui social

"Giulia mi ha lasciato, soffro per lei ma provo a ricominciare", sono queste le parole che Andrea Damante ha usato per commentare la rottura con la romana sulle pagine del nuovo numero di Spy. Alla rivista di gossip che l'ha contattato per sapere qualcosa in più sul suo chiacchierato rapporto con l'influencer (che nelle ultime settimane si è avvicinata a Iannone), l'ex tronista ha confessato di stare male per la decisione che ha preso la De Lellis poco tempo fa.

Giulia De Lellis smentisce gli ultimi gossip: 'Il Dama sta bene, siamo in ottimi rapporti'.

"C'è grande dolore ed amarezza, ma questa volta so di non aver sbagliato, non ho colpe", ha aggiunto il ragazzo nell'intervista che uscirà venerdì 13 giugno nella sua forma integrale.

A pochissimi minuti dalla diffusione della notizia secondo la quale il dj starebbe soffrendo per la sua decisione di interrompere la loro storia d'amore, la 23enne ha pubblicato un paio di video su Instagram per mettere i puntini sulle "i" su questa faccenda.

"Volevo dire una cosa per mettervi tranquilli.

Io e il Dama siamo in ottimi rapporti. Lui sta bene, non credete a tutto quello che scrivono", ha detto Giulia tramite le sue stories nel primo pomeriggio di oggi.

Insomma, stando a quello che ha dichiarato la De Lellis, il virgolettato che Spy ha attribuito al suo ex fidanzato, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti: la giovane, infatti, sostiene che Andrea sta benissimo e che tra loro non c'è nessuna tensione o questione irrisolta.

Giulia allontana l'ex fidanzato e frequenta Iannone

Nonostante la De Lellis sostenga che tra lei e Damante non c'è nessun problema, è evidente che il loro rapporto ha subito un brusco stop negli ultimi dieci giorni: dopo essersi sensibilmente riavvicinata al dj nei mesi scorsi, la romana ha deciso di dare un taglio netto ad ogni loro frequentazione.

Secondo la ricostruzione che ha fatto Chi nel suo numero uscito ieri, Giulia avrebbe scelto di voltare pagina in amore domenica 2 giugno: accettando l'invito di Andrea Iannone a seguire la gara di Moto Gp al Mugello, l'influencer ha definitivamente messo un punto al suo legame tormentato con il tronista di Uomini e donne.

La giovane, inoltre, non sta facendo nulla per nascondere la conoscenza con l'ex di Belen Rodriguez: i due, infatti, sono stati paparazzati prima a Lugano e poi a Milano in atteggiamenti più che amichevoli.