Giulia De Lellis è nuovamente al centro del Gossip. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne è molto discussa nell'ultimo periodo, soprattutto dopo che ha intrapreso una relazione con il pilota Andrea Iannone. Purtroppo, per i fan della coppia Damante-De Lellis non c'è più speranza, dato che la ragazza sembra aver chiuso definitivamente con il dj. Nella giornata di ieri 16 giugno però, l'influencer è ritornata a parlare di lui nel corso di una conferenza stampa, dove ha rivelato che i due si sarebbero sposati se la loro relazione non fosse invece terminata malissimo.

Pubblicità

Pubblicità

Le rivelazione di Giulia De Lellis su Andrea Damante

La famosa influencer ha partecipato alla conferenza Agorà, alla quale presenziava anche Rudy Zerbi. Il tema trattato era appunto quello dei social e la De Lellis ha parlato della sua personale esperienza. Nel corso della sua presentazione, la ragazza ha dichiarato di essere 'nata' a Uomini e Donne, dove si è innamorata di un ragazzo con cui ha convissuto per tre anni. La donna ha in seguito rivelato che con Damante si sarebbe dovuta sposare, se il tutto non fosse finito in maniera pessima.

Nel raccontare ciò, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto ai presenti in studio un gesto che mostra della corna, facendo appunto intendere che la relazione è terminata proprio a causa di un tradimento da parte di lui. La notizia del tradimento era ormai risaputa sul web, anche se la donna non ha mai pienamente confermato questa cosa nell'arco dei mesi.

L'ex corteggiatrice fa una gaffe alla conferenza

Giulia De Lellis si è resa protagonista una gaffe proprio durante la conferenza.

Pubblicità

Prima di iniziare qualsiasi discorso, la donna ha infatti iniziato a dire ai suoi interlocutori presenti che sicuramente sanno dove è 'nata', cioè da dove è diventata conosciuta sul web. La gente presenta alla conferenza però, ha iniziato dire di no di non esserne a conoscenza. La ragazza ha iniziato così a chiedere scusa, dicendo che non sa perché abbia avuto l'arroganza di dire questa cosa dato che di solito non lo fa mai.

L'influencer è molto amata sul web anche per questo suo aspetto del carattere.

I fan che la seguono sono ormai 4 milioni e molte delle cose consigliate da lei su Instagram diventano subito sold out. Recentemente la donna era alla prese con la registrazione di alcune puntate di una serie su WittyTv, che la vede per la prima volta nei panni di attrice. Inoltre, tra qualche mese, la De Lellis sarà alla conduzione di nuovo programma chiamato Giortì insieme alla dama del trono over Gemma Galgani. Insomma, la carriera dell'ex di Damante sembra essere davvero fortunata e proseguire a gonfie vele.