Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini si sono lasciati. L’annuncio ai fan, nei giorni scorsi è arrivato direttamente dalla ex coppia. Mentre la Donatella ed il portiere dell’Atalanta al momento non hanno spiegato il motivo dell’addio, Spy ha parlato di un presunto tradimento.

La storia d’amore tra Giulia e Pierluigi sembrava essere indissolubile. La sorella di Silvia Provvedi, durante l’esperienza all’interno della Casa del GF ha sempre portato rispetto al suo fidanzato.

Anche quando la blogger Deianira Marzano, aveva insinuato che Gollini avesse tradito la sua donna durante una notte brava passata in discoteca.

Attraverso la pagina Instagram della rivista Spy è stata lanciata l’indiscrezione: “Mentre il calciatore era in Sardegna, ha conosciuto un’avvenente pierre, con la quale lui ha passato la notte”.

Dal post ufficiale pubblicato dal settimanale di Gossip è emerso che la ragazza di nome Benedetta non abbia saputo resistere alle avances di Gollini.

Inoltre, nella notizia ci sarebbe anche la testimonianza della diretta interessata. Pare che Benedetta al momento della notte passata con Pierluigi, non fosse stata informata dello stato sentimentale del ragazzo. Una volta venuta a conoscenza della realtà, la pierre avrebbe chiuso tutte le porte al calciatore, così come la Provvedi. In merito all’addio ancora i diretti interessati non hanno fornito la propria versione. Addirittura, la cantante modenese ha parlato di motivi di personali.

Non si esclude però, che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma, dopo una crisi passeggera.

Infine, c’è grande attesa di sapere se Giulia deciderà di replicare alle indiscrezioni lanciate dalla rivista di cronaca rosa.

La confessione di Giulia e Silvia: ‘Abbiamo fatto un intervento estetico'

Giulia e Silvia Provvedi in arte Le Donatella, si sono lasciate andare ad un’intervista a 360 gradi per Oggi. Le cantanti modenesi hanno ammesso di essersi rifatte il seno.

Alla base della decisione, c’è stato il motivo di piacersi di più. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha confessato: “Giulia l’ha rifatto nel 2015. Io un annetto fa, perché all’Isola dei Famosi avevo perso 8 chili e non mi piacevo o più”. Le due sorelle nel nuovo videoclip appaiono più belle e sensuali che mai. Esattamente sette anni dopo l’esordio a X Factor e cinque dopo l’ultimo singolo, hanno voglia di tornare a scalare le classifiche. In merito alla vita sentimentale, Silvia Provvedi senza mezzi termini ha rivelato che la storia con Fabrizio Corona è stata archiviata, tanto da definirla acqua passata.

Giulia invece, ha preferito la vita del silenzio sull’addio al suo Pierluigi: “Io e lui sappiamo come sono andate le cose”.