La storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte è ormai volta al termine: la notizia è stata diffusa su Instagram dall'influencer. Da alcune ore anche Francesco Monte ha pubblicato alcuni contenuti nei quali si intende che cosa sia successo nella sua vita. Ad ogni modo, ad essere maggiormente provata da tutta questa situazione è proprio Giulia Salemi, la quale si è mostrata in lacrime su Instagram. Pochissime ore fa, la famosa influencer ha deciso di sfogarsi con tutti i fan che la seguono ed ha voluto ringraziare tutte le persone che le sono state accanto in questo momento così difficile per lei. Ad ogni modo, bisogna farsi forza e rialzarsi nonostante tutto.

Il video di Instagram in cui Giulia Salemi si sfoga in lacrime con i fan

Giulia Salemi è una famosa influencer di Instagram. Sul suo profilo personale è molto attiva, per questo motivo, in questo momento così particolare della sua vita non poteva fare altro che sfogarsi con i numerosi fan che la seguono. In virtù di questo, poche ore fa, si è resa protagonista di alcune Instagram Stories nelle quali ha svelato il suo stato d'animo. Nel parlare di tutta la questione, Giulia Salemi non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche lacrima. Con la voce rotta dal pianto, infatti, ha ringraziato tutti i fan perché in questa situazione si sono comportati come una seconda famiglia.

Giulia Salemi in lacrime dopo la rottura con Monte: 'Bisogna trovare la forza' (VIDEO)

In secondo luogo ha spiegato che la vita spesso ci pone dinanzi sfide quotidiane. Noi non possiamo fare altro che accettarle e affrontare le situazioni nel migliore dei modi. Dopo le cadute è sempre necessario rialzarsi.

Francesco Monte dopo la fine della storia con Giulia Salemi

Questi sono per Giulia dei momenti davvero molto difficili: i fan, infatti, hanno notato anche un evidente dimagrimento. Ad ogni modo, poco alla volta la modella riprenderà in mano la sua vita: la Salemi, infatti, ha detto che molto presto tornerà la "Giulia Power" che tutti conoscono ed amano.

Poco per volta sta tornando a riprendere in mano la sua vita, il suo lavoro e, con molta lentezza, il suo sorriso.

Per quanto riguarda Francesco Monte, invece, si vocifera che dopo la separazione da Giulia Salemi l'ex tronista di Uomini e donne partecipi a Tale e Quale Show, il programma in onda su Rai 1 nel quale dovrà cimentarsi in canti balli e imitazioni. Francesco, intanto, ha fatto il provino, pertanto si è in attesa di scoprire che cosa accadrà.

Ancora silenzio, invece, in merito ai motivi della separazione, pare che, molto probabilmente, sia stato lui a prendere la drastica decisione di concludere il rapporto con la Salemi a causa della fine del sentimento. Ad ogni modo, si attendono ulteriori aggiornamenti.