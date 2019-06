Nelle ultime settimane si è assistito alla nascita di nuove coppie che si sono formate all'interno dello studio di Uomini e donne, la popolare trasmissione del daytime di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. Una di queste è la coppia composta dall'ex tronista Angela Nasti e da AlessioCampoli. Un percorso decisamente non facile, che tuttavia ha portato la bella Angela a coronare il suo sogno d'amore con il corteggiatore che più di tutti le ha fatto battere il cuore nel corso di queste settimane di permanenza in trasmissione.

Peccato, però, che la love story tra i due non sia durata tantissimo, visto che, a distanza di soli dieci giorni dal fatidico sì, la loro relazione è giunta già al capolinea.

E' già finita la storia d'amore tra Angela e Alessio dopo Uomini e donne

Dopo i primi rumors su questo addio, ecco che ieri sera è arrivata la versione dei fatti raccontata dalla stessa Angela Nasti, la quale ha scelto di sfogarsi pubblicando sui social una serie di stories, con le quali ha voluto fare il punto della situazione.

L'ex tronista di U&D ha confermato di fatto l'addio che c'è stato con Alessio dopo appena dieci giorni di frequentazione fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5.

La ragazza ha aggiunto che alla sua età ha fatto un percorso che l'ha fatta crescere molto, ma tuttavia non era certa che questa frequentazione con Alessio fuori da Uomini e donne potesse andare bene. La ragazza, infatti, ha confermato che quando ha scelto Alessio non ne era innamorata, bensì si era infatuata e ha deciso di provare a conoscerlo fuori dal contesto televisivo.

''Non me la sentivo di fingere che andasse tutto bene'', ha proseguito Angela nelle stories che ha postato in queste ore sul suo account ufficiale Instagram, ribadendo tra l'altro di essere stata sempre vera. L'ex tronista ha poi aggiunto che la decisione di dirsi addio è stata condivisa da entrambi e che attualmente lei e Alessio sono rimasti in 'buoni rapporti'. ''Le tragedie sono altre'', ha chiosato la Nasti nel suo lungo sfogo affidato ai social.

La reazione di Raffaella Mennoia su Angela Nasti

Dopo questo clamoroso annuncio, però, quello che ha colpito maggiormente i fan di Uomini e donne è stato che Angela ha tolto il 'follow' a Raffaella Mennoia, tra le autrici storiche della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi. Immediata la reazione della Mennoia, la quale ha sbottato sui social rispondendo ai commenti di alcuni fan che le facevano notare quanto successo tra Angela e Alessio.

''Io sono basita'', ha scritto la Mennoia in rete aggiungendo poi che non sapeva affatto del 'defollow' da parte della Nasti arrivato su Instagram in queste ore.