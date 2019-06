Francesca De Andrè è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello. Da quando la donna è entrata nella casa, infatti, all'interno del reality si sono accese diverse polemiche per il suo modo di fare. Nelle ultime settimane, la concorrente ha dovuto affrontare la scoperta del tradimento da parte del fidanzato con cui ha anche avuto un confronto. La De Andrè ha iniziato così ad avvicinarsi a Gennario Lillio, che ormai da mesi le fa la corte.

Tra i due è anche scattato un bacio che non è sfuggito agli occhi delle telecamere. Nelle recenti ore la ragazza è finita di nuovo al centro dell'attenzione per una presunta bestemmia.

GF 16, il video della presunta bestemmia fa il giro del web

In molti sono i fan del Grande Fratello 16 che oggi pomeriggio si sono accorti di una frase pronunciata dalla De Andrè non molto chiara. Il video in questione ha fatto il giro del web e in molti si chiedono se la bestemmia sia realmente avvenuta o meno.

Grande Fratello 16, la De Andrè potrebbe aver bestemmiato: i fan chiedono la squalifica

Tantissimi sono i telespettatori del programma che affermano di aver sentito chiaramente l'imprecazione pronunciata dalla figlia di Cristiano.

Mentre la ragazza parla, però, ci sono dei rumori di sottofondo che non fanno capire chiaramente quanto da lei detto. Per scoprirlo sarà sicuramente necessaria una verifica da parte della produzione del programma che è ormai arrivato alla fine. Alla puntata conclusiva mancano infatti solo pochi giorni.

I fan del reality chiedono la squalifica della De Andrè

Francesca non è molto ben vista dai telespettatori del programma.

I suoi modi a volte troppo aggressivi non sono infatti per niente piaciuti. Anche lunedì, sera dopo la puntata, la donna ha avuto un diverbio molto accesso con Gennaro Lillio, dove sono volate parole piuttosto pesanti. Nel corso della diretta, anche Cristiano Malgioglio ha riferito alla ragazza che non è per niente amata al di fuori dalla casa.

Su Twitter si possono leggere diversi commenti riguardo alla presunta bestemmia ed anche su Facebook. C'è chi scrive: 'Bestemmia in modo chiarissimo.

Fuori subito. Ancora fate finta di nulla?', oppure 'Francesca il 4 giugno ha imprecato. Prendete subito provvedimenti altrimenti siete una tv spazzatura' e ancora 'Siete vergognosi: conduttrice e autori che permettono questo. Cacciatela subito'.

La decisione conclusiva spetta però al alla produzione del GF 16 che, sicuramente, non potrà ignorare la polemica scatenatasi sul web. I fan sono dunque in attesa di ricevere una risposta chiara riguardo la faccenda.

La De Andrè potrebbe dunque rischiare di essere squalificata dal gioco nella puntata del prossimo lunedì e non concorrere così alla vittoria finale.