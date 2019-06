Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si sono resi protagonisti di un duro diverbio dopo la diretta di lunedì 3 giugno. La gieffina ha accusato il collega di avere sfruttato a suo vantaggio la gelosia verso Taylor Mega e gli ha rivolto inascoltabili appellativi. Non solo: ha rovesciato il cibo che in quel momento Gennaro teneva in mano ed è apparsa furiosa, minacciando di abbandonare il programma prima della finalissima. Non è stato un grande spettacolo, tanto che sui social network continuano a rimbalzare le accuse contro la De Andrè, nei confronti della quale secondo molti telespettatori dovrebbero essere presi dei provvedimenti.

Ma cos'è accaduto dopo tale diverbio? C'è stato un chiarimento? Già in passato, i due gieffini si erano abbandonati a delle discussioni ma questa volta non sembra essere spazio per una riappacificazione, tanto che a distanza di un giorno continua ad esserci il gelo tra loro.

La De Andrè non crede nella buona fede di Gennaro

Dopo la lite, Francesca De Andrè non si è ancora spostata dalla sua opinione su Gennaro Lillio. La concorrente del Grande Fratello più criticata di questa edizione ha confidato a Martina di ritenere che l'interesse del finalista non sia sincero come lui vuole far credere: "Lui ha calcolato tutto!

Altrimenti non si sarebbe comportato così". Con queste parole la nipote di Faber ha rinnovato la convinzione che lui abbia sfruttato a suo vantaggio il probabile flirt, entrando così nel cuore dei telespettatori (che in effetti lo hanno proclamato primo finalista di questa edizione). In tutta la giornata di ieri, Francesca e Gennaro sono stati freddi e distaccati e l'unico loro contatto è avvenuto per un rimprovero. La gieffina, infatti, ha chiesto a Lillio di non fischiare per non peggiorare il suo mal di testa.

L'affermazione, però, è stata subito messa in discussione dal diretto interessato e da Daniele quando Francesca ha cominciato a ballare scatenata sulle note della musica proposta dal Grande Fratello.

Cresce l'insofferenza all'interno della Casa

Mancano solo pochi giorni alla fine del Grande Fratello 16 e i concorrenti rimasti in gara faticano a nascondere una certa insofferenza e qualche contrasto tra loro. A finire al centro delle critiche è ancora Francesca De Andrè, che alcuni suoi compagni cominciano a non sopportare.

Gianmarco Onestini, a tal proposito, si è detto stupito e amareggiato per il gesto della De Andrè, che con uno schiaffo ha fatto cadere il piattino tenuto in mano da Gennaro. Anche il neo-finalista Daniele non ha negato di essere stanco di urla e litigi, chiedendo a Lillio di mantenere le distanze dalla opinionista per lasciarla tranquilla. Solo in questo modo, secondo Daniele, potranno essere evitate le sue urla, divenute ormai insopportabili.