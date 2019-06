Giunge al termine la sedicesima edizione del Grande Fratello di Barbara D'Urso con una finale ricca di sorprese e colpi di scena. Lunedì 10 giugno, infatti, è stata trasmessa in primetime su Canale 5 l'ultima puntata del reality in cui sul podio finale si sono piazzati Gianmarco Onestini, Enrico Contarin e Martina Nasoni con la vittoria di quest'ultima. Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di vedere la finale in diretta, sappiate che avrete sempre la possibilità di rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Pubblicità

Pubblicità

Dove vedere sul web e in tv la replica della finale del Gf 16

Nel dettaglio, si segnala che la replica della finale del Grande Fratello 16 sarà disponibile sia in tv che sul web. In televisione, infatti, verrà trasmessa su La5 martedì 11 giugno a partire dalle 21.25. sul web invece sarà possibile vederla sul sito on demand Mediaset Play e su quello ufficiale ufficiale del reality. Si segnala che per avere la possibilità di guardare la replica su Mediaset Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito.

Grande Fratello 16, la finale.

La registrazione non comporta nessun onere per gli utenti, ma permette anche di scaricare un'app gratuita con cui vedere i contenuti Mediaset anche dai dispositivi mobili.

Vince Martina ed Enrico si piazza al secondo posto

La finale è iniziata con una bellissima coreografia in cui Barbara D'Urso e tutti i concorrenti eliminati di questo Gf hanno interpretato nel migliore dei modi alcune famosissime canzoni dei Queen e delle Spice Girl. Subito dopo la D'Urso ha mostrato a Francesca De André e Gennaro Lillio un video in cui veniva riassunta la loro storia d'amore.

Pubblicità

Poi, la De André si è confrontata con Taylor Mega, dando vita ad un acceso diverbio in cui le due ragazze si sono offese pesantemente. Finito il confronto, Barbara ha annunciato che il televoto della settimana è stato vinto da Enrico, mentre Erica e Francesca sono state costrette ad abbandonare la Casa. Subito dopo ci sono state una serie di sorprese in cui Gennaro ha avuto modo di incontrare suo fratello e sua sorella, Gianmarco ha incontrato la madre, Daniele ha incontrato i suoi genitori e Martina ha potuto vedere la sua mamma.

Fra una sorpresa e l'altra c'è stato anche uno spazio in cui Francesca De André ha litigato veementemente in studio con Mila Suarez per gli scontri che hanno avuto all'interno della Casa. Placata la discussione fra le due ex concorrenti dello show, Barbara D'Urs ha dato il via ad una serie di televoti in cui è stato eliminato per primo Gennaro Lillio, poi Daniele Del Moro e infine Gianmarco Onestini. Usciti loro sono rimasti in Casa soltanto Martina Nasoni ed Enrico Contarin a contendersi la vittoria finale che è andata proprio alla ragazza di Terni che con la sua storia ha fatto commuovere ed emozionare tutta l'Italia.