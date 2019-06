Una lite furibonda al termine della semifinale del Grande Fratello e la decisione di evitarsi per un’intera giornata. Il feeling tra Francesca De André e Gennaro Lillio sembrava definitivamente naufragato tra accuse al vetriolo, cibo gettato e pesanti invettive. In particolare l’opinionista aveva smentito di aver provato gelosia nei confronti di Taylor Mega, ospite pel GF 16 per una settimana. Tesi che non era stata confermata dal napoletano che, anzi, aveva riferito di aver provato un certo fastidio per alcune battutine della ventinovenne genovese.

Da qui la lite prima in diretta tv e poi nel corso della notte con Gennaro che aveva invocato provvedimenti nei confronti della De André per il comportamento aggressivo nei suoi confronti. Subito dopo la discussione Francesca aveva manifestato il desiderio di lasciare il reality show salvo poi cambiare idea. Per l’intera giornata di martedì (4 giugno) i due giovani si sono evitati. Ieri mattina il nuovo colpo di scena con i due giovani che si sono scambiati tenere effusioni e un bacio dopo il nuovo chiarimento.

Coccole e baci tra Gennaro Lillio e Francesca De André dopo la lite nel corso della semifinale

Gennaro manifesta i suoi sentimenti alla De André: 'Certe parole fanno male'

Dopo l’acceso diverbio della notte precedente tra Francesca De André e Gennaro Lillio è tornato il sereno. In un primo momento il napoletano aveva fatto intuire di non voler fare nessun passo indietro con la vulcanica opinionista: “Al massimo le stringo la mano” - aveva affermato durante un sfogo con Gianmarco Onestini. I due giovani si sono riavvicinati dopo essersi ignorati per un’intera giornata e mercoledì mattina si sono riabbracciati e coccolati a letto.

In seguito il ventottenne e Francesca si sono spostati in piscina con il modello che ha rotto gli indugi e manifestato apertamente i suoi sentimenti. “Sono stato malissimo, perché nella mia vita non mi sono mai state dette cose del genere. Spesso ci sono passato sopra perché sono preso da te”.

Lillio ha precisato che, nonostante il tentativo di allontanarsi, sente una forte attrazione nei confronti della genovese ma ha anche sottolineato che farebbe fatica a vivere un rapporto così conflittuale. “Le discussioni ci sono sempre ma certe parole fanno male”.

Francesca: 'Non puoi dire che non hai visto passione da parte mia'

Francesca De André ha invitato Gennaro a non andare oltre: “Posso capire quello che vuoi dire perché quando voglio sono molto cattiva. Pesa bene le affermazioni perché ci sono anche i video che ogni lunedì ci fanno vedere”.Nello specifico l’opinionista ha fatto riferimento ad alcuni filmati mostrati in puntata in cui era stato evidenziato un certo coinvolgimento da parte sua. “Non esagerare nel venire a dire che non hai visto passione da parte mia.

Non mi sembra proprio per come sono stata con te 24 ore su 24” - ha puntualizzato la genovese.

Inoltre la ventinovenne ha rimarcato che ci sono state solo tre discussioni in due mesi. “Secondo me le cose vanno bilanciate”. Nel corso della giornata Francesca si è prima confidata con Erica e poi ha riferito a Gennaro che le piacerebbe chiudere con lui l’esperienza al GF 16. “Arrivare fino in fondo con te mi farebbe cancellare tutte le cose brutte che ho vissuto nelle ultime settimane”.