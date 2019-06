Dopo più di due mesi di programmazione è calato il sipario sulla sedicesima edizione del Grande Fratello, in onda su Canale 5, con una finale ricca di emozioni e sorprese. Lunedì 10 giugno, infatti, è andata in onda su Canale 5 l'ultima diretta serale del reality in cui è stata proclamata come vincitrice di questa edizione Martina Nasoni, la "ragazza dal cuore di latta".

Taylor Mega rientra nella casa

La finale del GF 16 ha avuto inizio con una sigla speciale con protagonisti Barbara D'Urso e gli ex concorrenti dello show che hanno dato vita ad un remake di alcuni celebri video musicali come "I want to break free" dei Queen e "Wannabe" delle Spice Girls.

Subito dopo la presentatrice si è collegata con la casa ed ha salutato i concorrenti ancora in gara invitando Daniele, Gianmarco, Enrico, Erica e Martina ad andare in camera da letto con Gennaro e Francesca che si sono accomodati in salotto. La D'Urso ha mostrato ai due giovani un video in cui veniva riassunto in breve il loro rapporto fatto di grandi litigate ma anche di grande passione. Finito il momento dedicato alla coppia, Taylor Mega è rientrata nella casa per confrontarsi con la De André.

Grande Fratello la vincitrice è Martina Nasoni

Faccia a faccia che poi è sfociato in un acceso diverbio senza esclusioni di colpi tra pesanti offese e critiche sia per quanto riguarda l'aspetto fisico che quello personale. All'uscita di Taylor Mega, la conduttrice ha annunciato che il primo televoto della serata era stato vinto da Enrico a discapito di Erica Piamonte e Francesca De André. A questo punto sono stati proclamati i cinque finalisti ufficiali dello show: Enrico, Gianmarco, Daniele, Gennaro e Martina.

GF 16, esulta la 'ragazza con il cuore di latta'

Nella seconda parte della puntata la conduttrice ha dato il via ad una serie di televoti flash in cui sono stati eliminati nell'ordine Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini. Fra un'eliminazione e l'altra ci sono state delle sorprese dedicate a Gennaro, che ha incontrato il fratello e la sorella, e a Gianmarco che ha avuto modo di incontrare sua madre. Subito dopo la D'Urso ha annunciato che il prima eliminato fra i finalisti era Gennaro e poi ha invitato Martina a recarsi prima in confessionale e poi in giardino per ricevere la visita di sua madre.

In seguito Daniele è stato spiazzato dalla visita in contemporanea del padre e della madre. Poi c'è stato un ampio spazio dedicato a Francesca De André che, dopo essere arrivata in studio, ha litigato animatamente con Mila Suarez per tutto ciò che è successo tra di loro nella casa. L'ultima parte della puntata è stata dedicata ad Enrico Contarin e Martina Nasoni che hanno avuto modo di vedere i loro best of prima di raggiungere lo studio dove Martina, la "ragazza con il cuore di latta", è stata proclamata vincitrice del Grande Fratello 16.