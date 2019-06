Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, il fortunato reality show Mediaset giunto alla sua quarta edizione di messa in onda su Canale 5. In queste ore trapelano le prime indiscrezioni non soltanto sui nomi dei nuovi conduttori del reality show ma anche sui concorrenti che potrebbero prendere parte a questa edizione che debutterà tra ottobre e novembre nel prime time. Tra i candidati spicca il nome di Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e donne mentre Tina Cipollari ha subito smentito la sua partecipazione.

I papabili concorrenti del Grande Fratello Vip 4: spunta anche il nome di Cicciolina

Nel dettaglio, infatti, le indiscrezioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip 4 rivelano che Lorenzo, dopo aver trovato l'amore grazie alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, potrebbe sbarcare nel cast del reality show.

Complice il suo caratterino 'bello tosto', Lorenzo (soprannominato il 'cobra') potrebbe essere un concorrente perfetto nel creare dinamiche all'interno della casa più spiata d'Italia. Le sue fan sperano, così, di poterlo vedere realmente entrare tra le mura domestiche di Cinecittà.

Tra i papabili inquilini della prossima edizione del GF Vip, inoltre, vi segnaliamo anche il nome di Ilona Staller in arte Cicciolina. L'ex attrice di film per adulti, intervistata nel corso della trasmissione I Lunatici in onda su Rai Radio 2, ha rivelato che 'sarebbe fattibile' che lei possa prendere parte al reality show di Canale 5.

'Siamo a buon punto, ci sono da limare alcune cose', ha dichiarato Cicciolina, lasciando intendere così che la trattativa con la casa di produzione sarebbe in corso e quindi c'è un'ottima probabilità di vederla in azione dal prossimo autunno.

Naike Rivelli e Tina Cipollari hanno già detto no al GF Vip 4

Di sicuro, invece, non parteciperà al Grande Fratello Vip 4 la storica opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari. Dopo le indiscrezioni che la volevano tra le concorrenti del reality show, ecco che è stata proprio Tina a smentire tutto dal suo profilo Instagram.

'Neanche sotto tortura lo farei', ha dichiarato senza troppi peli sulla lingua la Cipollari, la quale quindi non seguirà le orme del suo ex marito Kikò Nalli, che proprio quest'anno si è messo in gioco nel GF condotto da Barbara D'Urso, dove è riuscito a trovare anche il grande amore.

Non entrerà nella casa più spiata d'Italia neppure Naike Rivelli, la quale sempre su Instagram ha scritto che come tutti gli anni, anche questa volta si sente fiera di aver detto no a quello che lei ha ironicamente definito il 'Grande Bordello Vip'.

Vi aggiorneremo nei prossimi giorni sulle novità del cast.