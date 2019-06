Proseguono le riprese della nuova serie televisiva della Rai, "Il Commissario Ricciardi", che vede alla regia Alessandro D'Alatri. Il cast attualmente si trova nella città di Taranto dove da poco sono partiti i lavori per la realizzazione della fiction. Il protagonista sarà Lino Guanciale, il quale si confronterà con un nuovo personaggio, Luigi Alfredo Ricciardi.

La fiction verrà girata tra le città di Napoli e Taranto

Le riprese terranno impegnato l'attore avezzanese presumibilmente fino alla fine di novembre.

Per la scelta della prima location la produzione ha deciso per Taranto Vecchia perché sarebbe molto simile alla Napoli degli anni Trenta. La serie è tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, e nelle prossime settimane il set verrà spostato a Napoli.

La fiction è prodotta da Reel One Srl e consterà di sei puntate che verranno trasmesse su Raiuno. In queste ultime ore sono state pubblicate sui social network le prime foto dal set de "Il Commissario Ricciardi": si tratta di un selfie scattato da Mario Occhiobuono in compagnia di alcuni protagonisti del telefilm. Nello scatto si possono notare il regista Alessandro D'Alatri e gli attori Lino Guanciale e Antonio Milo.

D'Alatri alla regia della nuova serie televisiva di Raiuno

Tra gli aspetti positivi di questa fiction bisogna indubbiamente annoverare il cast predisposto in questi mesi dalla produzione. Innanzitutto Lino Guanciale verrà diretto da un regista esperto e stimato come Alessandro D'Alatri, mentre per la colonna sonora Maurizio De Giovanni ha deciso di puntare su Marco Zurzolo, il quale aveva già lavorato ne "I Bastardi di Pizzofalcone", un'altra fiction tratta dai libri dello scrittore napoletano. Oltre a Guanciale, inoltre, ci saranno altri interpreti piuttosto noti al grande pubblico.

Gli altri volti noti del cast de 'Il Commissario Ricciardi'

Enrico Ianniello sarà uno dei protagonisti de "Il Commissario Ricciardi" nei panni del dottor Bruno Modo. Si tratta di una figura centrale nelle trame, poiché è l'unico vero amico del personaggio principale. Un altro ruolo importante verrà ricoperto da Antonio Milo che per questa fiction sarà il brigadiere Raffaele Maione. Ricordiamo che l'attore campano ha già lavorato in diverse serie televisive come, ad esempio, "Il Paradiso delle Signore".

Bisogna menzione la presenza nel cast di Peppe Servillo. Il cantante partenopeo ha già ampiamente dimostrato di sapersi destreggiare anche nei panni dell'attore, e ciò è emerso soprattutto nella sua partecipazione alla pellicola cinematografica diretta dai Manetti Bros, dal titolo "Song'e Napule".