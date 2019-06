Quella del 16 marzo è stata una serata fondamentale nella carriera di Gué Pequeno, ma importante anche e soprattutto per tutta la scena Rap italiana, nonché per i tantissimi e sempre più numerosi appassionati.

Lo storico membro della Dogo Gang si è infatti esibito per la prima volta nella prestigiosa cornice del Forum di Assago, facendo registrare un sold out e portandosi sul palco tantissimi veri e propri pezzi da novanta del rap game made in Italy, come ad esempio Gemitaiz, Luché, Sfera Ebbasta, Noyz Narcos e l'amico Marracash, ma anche numerose nuove leve – non a caso Gué si è più volte autoproclamato il 'Padrino' del rap italiano, definizione che sottintende il suo ruolo fondamentale di fonte di ispirazione e modello per le nuove generazioni rap, e nessuno sembra si è ancora azzardato a smentirlo – come Lazza, Izi, Rkomi, Drefgold e la Dark Polo Gang.

Un concerto storico che verrà trasmesso da Rai Due

Si è trattato dunque di un evento significativo per tutta la scena rap italiana, documentato però, almeno fino ad ora, soltanto in maniera parziale da alcuni video registrati dai partecipanti alla serata, e successivamente caricati su YouTube. Contenuti che sono, ovviamente, spesso caratterizzati da qualità audio-video tutt'altro che professionale.

Tra qualche giorno però, per la gioia dei tanti che si sono persi il concerto evento anche se avrebbero voluto partecipare, la registrazione della serata verrà integralmente trasmessa in televisione, per la precisione su Rai Due, in seconda serata, ma non eccessivamente tardi, l'orario esatto è infatti fissato per le 23:10.

La data da segnare è invece quella di giovedì 20 giugno.

Nel frattempo il rapper, fresco dell'esperienza televisiva di The Voice of Italy, che in questi giorni ha più volte descritto come ampiamente soddisfacente, si prepara alla pubblicazione del suo prossimo progetto discografico, ovvero l'EP 'Gelida Estate', che sarò disponibile dal 21 giugno, allo scoccare della mezzanotte, ovvero il giorno seguente alla messa in onda del live al Forum di Assago, ma di fatto proprio mentre la registrazione del concerto starà ancora andando in onda, dato che l'inizio della trasmissione è prevista per le 23:10.

Gué Pequeno non si ferma mai

L'EP è stato annunciato a sorpresa pochi giorni fa, suscitando estremo entusiasmo da parte del pubblico, che, visti i numerosi impegni del rapper nell'ultimo periodo, non si aspettava, almeno stavolta, che il rapper riuscisse a pubblicare un progetto discografico entro l'estate.

Gué Pequeno si è confermato invece ancora una volta come uno dei rapper più produttivi del panorama nazionale: da svariati anni riesce infatti a mantenere la media, sicuramente fuori dal comune, almeno per gli standard del rap in Italia, di un disco all'anno.