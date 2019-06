Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sicuramente una delle coppie più amate e seguite di quest'estate 2019. Per entrambi sembra essere proprio scoppiato l'amore ed i fan dell'influencer sono molto felici che la donna abbia ritrovato la sua serenità accanto al bel pilota. I due hanno iniziato a vivere la loro relazione alla luce del sole da poco, condividendo con i seguaci foto e video della loro vita insieme. Di recente si sono concessi una piccola vacanza in Sardegna insieme alla famiglia di lei.

Soltanto poche ore fa, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha postato una foto insieme all'ex della Rodriguez, con una didascalia molto dolce. Quest'ultimo ha poi commentato lo scatto in maniera romantica.

Andrea Iannone romantico con Giulia De Lellis

La relazione tra Iannone e la De Lellis sembra andare a gonfie vele, tanto che lei ha postato uno scatto che ritrae i due insieme e dove riporta alcune parole dello scrittore Carlos Ruiz Zafón. "La tua voce mi tranquillizza.

Il tuo modo di parlare e di chiamarmi. Quando si tratta di te non so che mi succede" scrive Giulia sul suo profilo Instagram. Il pilota ha così subito risposto alla dedica della neo fidanzata, scrivendo che lei porta il sole ovunque e che erano anni che lui non lo vedeva.

Tantissimi i like ed i commenti dei fan alla foto ed anche al commento di Iannone. In molti amano infatti questa nuova coppia, ma allo stesso tempo non mancano neanche i commenti negativi nei loro riguardi.

C'è ad esempio chi scrive: "Ora sei appassionata di moto e segui tutti i MotoGP, prima era appassionata di musica e andavi a tutti i concerti, anche a Sanremo. Prima ancora erano le discoteche. Ma lo sai che si può stare con un uomo senza annullarsi?" oppure "Vogliamo sapere chi sarà il prossimo".

Giulia De Lellis svela cosa l'ha colpita di Iannone

Nei giorni precedenti, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva risposto ad alcune domande poste dai fan.

In molti hanno ovviamente chiesto della sua relazione con Iannone e di come si siano conosciuti. La De Lellis ha rivelato che entrambi si sono incontrati ad una cena di coppia, ma che in quell'occasione non si sono neanche parlati e lui le stava addirittura antipatico. La donna ha riferito che Andrea l'ha conquistato con molta pazienza e che non l'ha mai forzata, dato che lei veniva da un periodo molto particolare della sua vita.

La ragazza ha poi confessato che dell'ex della Rodriguez l'ha colpita la sua galanteria e la sua educazione.

La famosa influencer sembra dunque essere molto innamorata ed i fan della coppia Damante-De Lellis dovranno dunque abbandonare ogni possibile speranza di un ritorno di fiamma tra i due.