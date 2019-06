Il Paradiso delle Signore viene trasmesso in replica su Rai Premium tutti i mercoledì in prima serata, in attesa della quarta stagione che inizierà a Ottobre. Per chi avesse perso l'inizio delle avventure di questo famoso grande magazzino o per chi volesse rivivere le prime avventure delle veneri a Milano, l'appuntamento di questa settimana prevede due episodi della prima stagione.

Teresa alla Fiera di Milano

Nel corso della Fiera di Milano che si inaugura nel 1956, l'imprenditore di un'industria tessile chiede un parere a Teresa in merito alla nuova collezione di maglioni da donna.

Pubblicità

Pubblicità

La ragazza ancora non lo sa, ma Pietro Mori ha intenzione di acquistare la fabbrica di Biella, sentendosi protetto economicamente da Andreina Mandelli.

Per presentarsi ai nuovi operai, il sig. Mori sceglie di portare con sé Teresa, convinto che la ragazza possa comunicare con loro in maniera più semplice e lei accetta con entusiasmo l'incarico: tra i due c'è una certa complicità. Intanto a Milano, Vittorio espone nella vetrina del Paradiso i bikini della nuova collezione, ma non è una buona idea.

Quante puntate ha Il Paradiso delle Signore - LetteraDonna - letteradonna.it

Gli avventori del grande magazzino infatti, non apprezzano la trovata del pubblicitario rimanendone scandalizzati e all'arrivo dei carabinieri si rischia che altre situazioni spiacevoli vengano a galla.

Ci sono problemi in vista anche per Lucia: Federico Cazzaniga, un uomo molto vicino a Carlo Mandelli, si innamora di lei, ma la ragazza nasconde un importante segreto.

Trama del quarto episodio

Nel quarto episodio, è il 25 aprile e anche al Paradiso delle Signore si festeggia l'anniversario della Liberazione .

Pubblicità

Mori viene a conoscenza del fatto che Mandelli, il banchiere, cova nei suoi confronti un odio che risale a fatti accaduti durante la guerra. Lo zio di Teresa Iorio riceve un incarico lavorativo da Mori dopo le sue scuse, ma ha delle difficoltà ad adeguarsi ai ritmi innovativi del grande magazzino. L'uomo riuscirà a redimersi?

Intanto Teresa comincia a fantasticare guardando le foto nel Paradiso delle Signore che la ritraggono con Pietro Mori. Probabilmente dentro di lei sta nascendo un amore, ma sembra non essere ricambiata nel sentimento.

L'imprenditore, infatti, nel corso di un'intervista dichiara di essere innamorato di Andreina Mandelli e che farà di tutto per conquistare la donna. La giovane figlia del banchiere si lascia andare e lo bacia, ignara delle questioni del passato che dividono il padre dall'uomo. Mori si è dichiarato alla donna nel tentativo di risolvere i suoi gravi problemi economici. Tutto questo spezza il cuore di Teresa Iorio.