Continuano gli appuntamenti con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che riescono a tenere alta la concentrazione del pubblico attraverso nuovi colpi di scena. Le anticipazioni della replica dell'episodio di mercoledì 12 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione della trama il personaggio di Clelia. La donna instaura un rapporto di confidenza con Luciano e si dice pronta per raccontare la verità al dottor Cattaneo mettendolo al corrente di una verità inaspettata.

Pubblicità

Pubblicità

Luciano (Giorgio Lupano) scopre che la Calligaris è madre di un bambino di nome Carlo ma il padre di Nicoletta (Federica Girardello) si rende conto delle difficoltà alle quali deve far fronte la giovane donna. Il Cattaneo si accorge del fatto che Clelia (Enrica Pintore) non può contare sulla presenza del marito dal quale ha deciso di tenersi lontana per via dell'atteggiamento violento. Roberta vive un momento importante nella sua vita e raggiunge un traguardo decisivo per esaudire i propri sogni.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore dal 21 al 25/01: Nicoletta ... - blastingnews.com

La ragazza è riuscita a superare un esame molto difficile di ingegneria con il massimo voto dopo uno studio accurato. La giovane donna riesce a proseguire il lavoro al grande magazzino dimostrando di saper gestire le proprie responsabilità.

Umberto vicino alla verità sul conto di Spinelli

Inoltre Roberta all'università ha un incontro casuale con Federico che vive una situazione completamente differente nel percorso universitario. Ci sono i presupposti per far nascere un'amicizia tra la Venere e il fratello di Nicoletta in quanto condividono la stessa passione.

Pubblicità

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Luca (Francesco Maccarinelli). L'uomo vuole proseguire il piano di vendetta volto a fare del male ai componenti della famiglia Guarnieri nonostante abbia ricevuto il consiglio di lasciar perdere questa faccenda. Lo Spinelli è convinto di fare la scelta giusta ma si dimostra ignaro del fatto che le sue intenzioni stanno per essere scoperte da Umberto.

L'investigatore vuole capire perché Luca si è recato nella clinica svizzera

Il commendatore ha ingaggiato un investigatore privato con il compito di tenere sotto controllo i movimenti di Luca e vuole scoprire cosa stia nascondendo il fidanzato di Adelaide (Vanessa Gravina).

L'investigatore assunto da Umberto sta per avvicinarsi alla verità dopo aver trovato nella macchina di Spinelli un elemento importante per confermare la colpevolezza del rivale. Bonanni scopre che nella suite di Spinelli si trova un fascicolo contenente delle vecchie foto ritraenti la famiglia Guarnieri. Il mistero si infittisce in quanto l'investigatore, dopo aver seguito Luca, lo vede entrare nella clinica svizzera ma non conosce il motivo di questa visita.