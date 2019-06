Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che tiene alta la concentrazione dei milioni di telespettatori attirando l'attenzione del pubblico. Gli spoiler della replica dell'episodio di giovedì 13 giugno fanno notare che il commendatore vuole risolvere i propri dubbi legati al nome di Luca. Il padre di Marta (Gloria Radulescu) si dice sicuro della scelta giusta dopo aver ingaggiato Bonanni come investigatore privato che ha il compito di venire a conoscenza della verità sul conto di Spinelli.

L'uomo non si dimostra capace di scoprire il motivo per il quale Luca è stato ricoverato nella clinica svizzera ma si rende conto di quanto sia importante questo dettaglio. Bonanni mette al corrente della situazione il commendatore che ha la possibilità di ricevere ulteriori segreti riguardo al rapporto tra Luca e Adelaide. Il padre di Riccardo viene informato del fatto che Luca e Adelaide (Vanessa Gravina) hanno aumentato la frequentazione oltre agli incontri al circolo dove si sono conosciuti per la prima volta.

Umberto (Roberto Farnesi) non può stare tranquillo dopo aver capito quanto siano innamorati la contessa e Spinelli. Il finanziatore del Paradiso delle signore vuole liberarsi della presenza di Luca all'interno della villa Guarnieri in seguito all'aumentare dei rapporti tra i due innamorati.

Le preoccupazioni del Guarnieri per via della presenza di Luca

Umberto deve fare attenzione alle intenzioni di Luca ma non vuole peggiorare i rapporti con la cognata, una figura fondamentale nella gestione degli affari dell'uomo.

Un altro capitolo riguarda i componenti della famiglia Amato che stanno vivendo un periodo complesso per via di scelte che possono avere delle conseguenze negative sul loro futuro. Antonio ha visto crollare le proprie certezze dopo il licenziamento al bar dove lavorava come cameriere e si complica la speranza dell'arrivo di Elena nella città di Milano.

Salvatore vuole dare un aiuto al fratello per trovare un impiego

Salvatore si accorge del momento difficile vissuto dal fratello e vuole intervenire in prima persona al punto che decide di parlare con titolare nella speranza di far ottenere ad Antonio un posto in caffetteria.

L'intervento di Salvatore potrebbe rivelarsi determinante per risolvere nel migliore dei modi la questione. Continuano le incomprensioni nel rapporto tra Riccardo e Nicoletta che hanno trascorso una serata romantica ma i problemi non sono terminati per la coppia. La figlia di Luciano rimane stupita dal fatto che il Guarnieri non l'ha chiamata e si rende protagonista di una brutta serata.