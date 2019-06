Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' in grado di ottenere ascolti al di sopra delle aspettative. Il pubblico sta seguendo le repliche che danno la possibilità di conoscere a fondo la trama.

Nicoletta non vuole rinunciare alla storia d'amore con il figlio di Umberto

Le anticipazioni della replica di lunedì 10 giugno in onda sul piccolo schermo alle ore 15:45 dopo il programma 'Vieni da me' svelano che Luciano (Giorgio Lupano) si trova alle prese con una situazione complessa.

Il ragioniere non vorrà rassegnarsi all'idea che la figlia possa avere una relazione con Riccardo a causa delle rivalità con la famiglia Guarnieri. Il marito di Silvia (Marzia Richeldi) non potrà nascondere di trovarsi in preda alla preoccupazione per quanto successo alla figlia. Il Cattaneo è sicuro del fatto che Riccardo non sia l'uomo giusto per Nicoletta (Federica Girardello). Il ragioniere prova a non sbagliare le mosse con la ragazza e cerca di avere un atteggiamento tranquillo con l'intento di nascondere le paure dovute a questa storia d'amore intrisa di ostacoli.

Il ragioniere e l'opposizione alla relazione tra la Cattaneo e il Guarnieri

L'intento di Luciano sarebbe quello di impedire la relazione tra Nicoletta e Riccardo (Enrico Oetiker) ma è cosciente del fatto che tale scelta porterebbe a delle gravi conseguenze. Il dipendente del Paradiso delle signore ha intenzione di evitare ulteriori problemi nel rapporto con Nicoletta. Quest'ultima dimostra di non rinunciare all'amore nutrito nei confronti del fratello di Marta (Gloria Radulescu) con il quale pensa di aver trovato la giusta intesa.

La sorella di Federico (Alessandro Fella) vuole credere alla favola amorosa ed evitare che possano esserci degli impedimenti nella relazione con il nipote di Adelaide (Vanessa Gravina).

Vittorio preoccupato per la scomparsa di Andreina Mandelli dopo aver ricevuto una notizia

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Clelia (Enrica Pintore) che vive un periodo complicato nella sua vita dopo essersi trovata a far fronte agli impegni lavorativi e familiari.

La capocommessa finisce per essere coinvolta nella vicenda di una cliente con la quale ha un diverbio che crea ulteriori problemi alla ragazza. Il dottor Conti affronta un momento complesso per via della scomparsa di Andreina (Alice Torriani). Vittorio riceve una telefonata che farà aumentare le preoccupazioni dell'uomo. Il titolare del grande magazzino viene informato del ritrovamento del corpo senza vita di una giovane donna.