Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 1 Il paradiso delle signore e prosegue il successo con le repliche. Le trame della replica della puntata di lunedì 3 giugno svelano che Riccardo dovrà provare a ricucire il rapporto con Nicoletta dopo le ultime incomprensioni dovute alle intromissioni di Ludovica. Quest'ultima si divertirà a creare dei contrasti tra i due innamorati nella speranza di farli giungere a un distacco.

Il giovane Guarnieri dimostrerà di essere innamorato della giovane Cattaneo e non avrà intenzione di rinunciare alla figlia di Luciano (Giorgio Lupano). L'uomo vorrà dimostrare di avere delle serie intenzioni e chiederà aiuto a Gabriella con l'intento di far andare in porto il progetto. Il fratello di Marta organizzerà una sorpresa speciale per Nicoletta che si renderà conto dei sentimenti di Riccardo (Enrico Oetiker). Un altro capitolo riguarda il personaggio di Luca, il cui ruolo all'interno della famiglia Guarnieri diventerà sempre più importante.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 3-4 giugno

Lo Spinelli vorrà organizzare un'iniziativa volta a ricordare la madre di Marta (Gloria Radulescu) e questo gesto finirà per colpire la nipote di Adelaide (Vanessa Gravina).

Agnese non cede alle richieste della figlia

La vicinanza tra Luca e Marta sarà determinante per provocare la gelosia della contessa che dimostrerà di avere un debole per Spinelli. La Sant'Erasmo penserà di essere importante per Luca, ma l'iniziativa organizzata dall'uomo farà pensare alla donna di essere relegata in secondo piano.

Nel frattempo non ci saranno miglioramenti nel rapporto tra Agnese e Tina in quanto la signora Amato sarà ferma nella propria decisione. La madre di Antonio non cambierà idea in merito all'opposizione riguardante il lavoro di Tina (Neva Leoni) come commessa al grande magazzino.

Vittorio vuole andare incontro alle richieste di Tina

Agnese vorrà imporre la scelta e, per convincere la figlia, farà leva sul senso di colpa della ragazza. Le trame dell'appuntamento di martedì 4 giugno sottolineano che Luca Spinelli cercherà di tenere segreta la propria identità, ma rischierà di essere scoperto.

Il motivo sarà dovuto all'incontro con l'amico Elio che lo convincerà a lasciar perdere il piano di vendetta contro Umberto (Roberto Farnesi). Il commendatore e Adelaide non si fideranno del comportamento di Spinelli, al punto che vorranno capire cosa si nasconda dietro questa donazione. Nicoletta non darà importanza alle parole del padre e concederà una seconda possibilità a Riccardo dopo la confessione d'amore del Guarnieri. Infine, Vittorio deciderà di aiutare Tina a risolvere il problema con la madre.