Le anticipazioni della famosa telenovela spagnola Il Segreto, riservano interessanti novità per gli affezionati della serie. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio, Puente Viejo sarà colpita da una terribile epidemia di varicella. Per tale ragione Elsa lavorerà presso l'ospedale da campo, organizzato appositamente per gli ammalati, insieme al dottor Alvaro Fernandez. Quest'ultimo, infatti, dovrà sostituire il dottor Zabaleta per un certo periodo.

Inizialmente il dottor Alvaro non andrà molto d'accordo con la Laguna, poiché la considererà responsabile dell'aborto sofferto da Elsa, e la chiamerà addirittura 'assassina di bambini'.

Julieta svanisce nel nulla

Nelle prossime puntate de Il Segreto, come detto che verranno trasmesse dall'1 al 5 luglio, Julieta Uriarte svanirà nel nulla improvvisamente poco prima del suo matrimonio. Frattanto Saul non vorrà credere che la sua amata sia fuggita di sua spontanea volontà, piuttosto sarà convinto che la donna sia stata rapita da qualcuno.

In seguito Gonzalo tornerà a Puente Viejo, per questo motivo Fernando Mesia sarà notevolmente preoccupato che il Castro possa rivelare a Maria l'accordo nel quale lui stesso ha offerto due milioni di pesetas all'uomo per allontanarsi per sempre dalla sua famiglia. Successivamente Punte Viejo sarà illuminata dalla stella cometa, per tale ragione Paco, Onesimo e Meliton attenderanno l'arrivo dei Re Magi. Successivamente Gonzalo avrà una discussione con Maria: successivamente Alvaro rimprovererà Elsa, poiché la donna curerà le pustole dei pazienti con il bicarbonato. Tuttavia, però, La Laguna si scontrerà con l'uomo a causa del suo atteggiamento.

L'Uriarte rapita da Prudencio e Mauricio

Isaac ed Antolina torneranno a Puente Viejo dopo un breve viaggio: successivamente Antolina comincerà a parlare male di Elsa in presenza di Matias. Quest'ultimo sarà notevolmente adirato e turbato dalle parole della donna, poiché la Laguna si prenderà cura della piccola Camelia e di Marcela. Intanto Saul sospetterà che Prudencio sia il colpevole della sparizione improvvisa di Julieta e andrà a parlare con lui per avere dei chiarimenti.

In seguito Maria deciderà di iscrivere Esperanza e Beltran alla scuola del municipio e chiederà il permesso ad Adela: quest'ultima non saprà se accettare a causa di Francisca, ma poi dirà di si. Successivamente si scoprirà che Prudencio e Mauricio hanno rapito Julieta Uriarte. Nel frattempo, invece Gonzalo annuncerà a Fernando che ha deciso di abbandonare la sua famiglia, Maria compresa, ma gli ricorderà che dovrà trattare con rispetto la sua amata, altrimenti lui tornerà immediatamente per vendicarsi.

Poi l'uomo dirà addio a Maria ed ai suoi figli, Beltran ed Esperanza. Frattanto Antolina si scuserà con Matias per aver giudicato Elsa in modo negativo, ma l'uomo non accetterà facilmente le scuse della donna e le ordinerà di andarsene dalla locanda. Infine Antolina cercherà di portare Isaac dalla sua parte, ma non ci riuscirà.