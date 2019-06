La serie televisiva di origini iberiche “Il Segreto” scritta dall’autrice Aurora Guerra, continua ad appassionare il pubblico. Nei prossimi episodi italiani, Isaac Guerrero pur avendo deciso di rimanere al fianco della moglie Antolina Ramos, terrà sotto controllo la sua ex fidanzata Elsa Laguna. Il carpentiere non riuscirà a frenare la sua gelosia, non appena vedrà la sorella del defunto Jesus tra le braccia del dottor Alvaro Fernandez. Il marito dell’ex ancella con la convinzione che la nuova fiamma di Elsa sia un losco individuo, ingaggerà un uomo di nome Agapito, per riuscire a scoprire se i suoi sospetti sono fondati.

Pubblicità

Pubblicità

L’intuito del falegname non si sbaglierà, visto che il suo detective gli rivelerà i veri motivi per cui il sostituto di Zabaleta è giunto a Puente Viejo. Isaac dopo aver smascherato il suo rivale in amore, metterà in guardia la Laguna, facendola entrare in confusione.

La Laguna ha finto di essere povera, il Guerrero trova dei gioielli nel dispensario

Le trame delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 le prossime settimane, rivelano che Elsa darà una svolta alla sua vita, decidendo di approfondire la conoscenza con il dottor Alvaro.

Il Segreto, spoiler: Isaac mette in guardia Elsa da Alvaro

La complicità tra quest’ultimo e la Laguna non verrà vista di buon occhio da Isaac, sin dal primo momento sia per la gelosia, ma soprattutto perché temerà che la sua ex fidanzata non si trovi nelle buoni mani. Inizialmente il rapporto tra la sorella del defunto Jesus e il sostituto di Zabaleta sarà burrascoso, visto che si incontreranno nell’ospedale da campo allestito per curare gli abitanti contagiati dalla varicella. Proprio quando il Fernandez comincerà ad apprezzare Elsa, verrà aggredito brutalmente da alcuni malviventi.

Pubblicità

Quest’ultima apprenderà dal medico che uno strozzino lo sta minacciando perché gli deve un debito contratto in passato, per aver curato dei bambini malati con il suo denaro. La Laguna profondamente colpita dalla bontà del dottore, gli presterà una grossa quantità di soldi, e gli confesserà di aver fatto credere ai paesani di essere povera per scoprire se Antolina stava prendendo in giro Isaac. Elsa sempre più fiduciosa di Alvaro accetterà di lavorare con lui come infermiera, non appena lo stesso diventerà il medico ufficiale del quartiere per volere del sindaco Carmelo.

Intanto il Guerrero dopo aver appreso che la nuova fiamma della sua ex fidanzata è stata coinvolta in un pestaggio, rovisterà nel dispensario e troverà un sacchetto colmo di gioielli.

Isaac invita la sua ex fidanzata ad allontanarsi dal nuovo medico, Alvaro rassicura Elsa

Il carpentiere non ascolterà il consiglio di Matias, che lo inviterà ad interessarsi soltanto di sua moglie Antolina, assoldando un investigatore privato con l’obiettivo di riuscire a smascherare il rivale in amore.

Pubblicità

In seguito l’ex ancella dopo aver sorpreso il marito in compagnia di un certo Agapito, apprenderà tramite Dolores che Isaac ha assunto un detective. Nel frattempo Alvaro sorprenderà Elsa dandole un bacio molto passionale, ma subito dopo farà un passo indietro, facendo presente alla giovane di non volersi innamorare per via della sua precedente relazione finita male. Nonostante ciò, la Laguna durante una conversazione con Marcela dimostrerà di aver dimenticato il Guerrero.

Pubblicità

Quest’ultimo finalmente avrà una risposta ai suoi dubbi grazie ad Agapito, che gli dirà che il Fernandez non è arrivato a Puente Viejo con delle buone intenzioni. Dopo aver appreso il motivo per cui il nuovo medico si è avvicinato alla sua ex fidanzata, il falegname si confiderà con Matias, che gli consiglierà di non dire niente ad Elsa, per consentirle di essere felice al fianco del nuovo fidanzato. Il marito di Antolina non ascolterà il consiglio del suo migliore amico, visto che avvertirà la Laguna. Purtroppo quest’ultima dopo aver iniziato a dubitare della sincerità di Alvaro a causa di Isaac, si lascerà ammaliare dal dottore, che la convincerà a credere che lui è una persona correttissima.