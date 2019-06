Le anticipazioni de Il Segreto di luglio regalano colpi di scena entusiasmanti e colpi di scena inaspettati per tutti gli appassionati di questa popolarissima soap opera spagnola di Canale 5. Le puntate previste per il prossimo mese non sfuggono a questa regola: infatti vedremo l'inaspettato ritorno a Puente Viejo di Gonzalo, un nuovo amore per Elsa ma anche un dramma riguardante la povera Fe.

Spoiler Il Segreto luglio, Elsa ha un nuovo amore

Come detto nel paragrafo precedente, le anticipazioni de Il Segreto per le puntate previste per il mese di luglio si prevedono ricche di colpi di scena inaspettati.

L'indiscrezione più clamorosa riguarderà Elsa e il suo nuovo amore. Nel paesino spagnolo scoppierà un'epidemia di varicella e sarà proprio la Laguna ad occuparsi dei suoi compaesani ammalati, in un ospedale provvisorio. Durante il suo servizio Elsa farà la conoscenza di un nuovo medico, il dottor Alvaro Fernandez che dovrà dare una mano alla stessa Laguna e al dottor Zabaleta. Stando a contatto con il nuovo arrivato, Elsa inizierà a provare un forte sentimento per lui che culminerà con un bacio molto appassionato.

Un'altra novità riguarderà il clamoroso e per certi versi inaspettato ritorno a Puente Viejo di Gonzalo. Il figlio di Tristan e Pepa era stato costretto ad abbandonare il suo paese nativo dopo l'accordo pattuito con il diabolico e scaltro Fernando Mesia, il quale puntava furbescamente a liberare il campo per conquistare la bella Maria Castaneda, sebbene quest'ultima fosse proprio sua moglie. Il ritorno di Gonzalo Castro regalerà agli spettatori il confronto definitivo tra l'uomo e sua nonna Francisca Montenegro che si pensava fosse deceduta. Intanto Julieta sparirà nel nulla il giorno del suo matrimonio.

Il Segreto: il dramma di Fe

Le anticipazioni de Il Segreto per le puntate di luglio, infine, racconteranno il vero e proprio dramma che colpirà Fe. La donna vedrà la sua vita in serio pericolo a causa del l'oppressione di un uomo chiamato Faustino. Quest'ultimo la tormenterà per questioni relative al passato della donna, arrivando a spararle un colpo di pistola che la ferirà in modo molto serio. Le condizioni cliniche della donna parranno fin da subito gravissime, al punto tale che a Puente Viejo arriverà la notizia della sua morte.

Ma i capovolgimenti di fronte fanno da sempre parte de Il Segreto: infatti, inaspettatamente, si scoprirà che Fe abbia architettato un piano per liberarsi del suo aguzzino fingendo di essere deceduta. Cosa succederà ai protagonisti di questo sorprendente sceneggiato spagnolo che va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5? Lo sapremo certamente grazie alle prossime anticipazioni.